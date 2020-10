La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Convocan a familias de la ciudad a sumarse a un programa de acogimiento







A través de esta iniciativa impulsada desde el Municipio, se podrán albergar en familias de la comunidad a niños, niñas y adolescentes que, por diferentes motivos, no pueden vivir en su propio entorno. Se trata de una medida transitoria –no con fines adoptivos- que tiene un lapso no mayor a 180 días. La Dirección de Niñez y Familia –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio- convoca a familias de la ciudad a sumarse al programa de Acogimiento Familiar. Según explicaron, se trata de "una práctica se utiliza dentro del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de NNyA que permite albergar en familias de la comunidad a niños, niñas y adolescentes por un tiempo acotado, que, por diferentes motivos, no pueden vivir en su propio entorno y deben ser separados de su grupo familiar de origen". A través de esta medida, los niños, niñas y adolescentes acogidos encuentran cuidados y contención familiar durante el tiempo que se realiza la intervención para restituirles sus derechos. Por ello, mediante este programa, el Municipio convoca a las familias interesadas a ofrecer transitoriamente un espacio de convivencia familiar, donde les brinden afecto y contención. Para tal fin, los interesados deberán comunicarse al 03489-15625537 o vía mail a dirección nyf2@campana.gov.ar Desde el Municipio subrayaron que "a diferencia de la adopción esta es exclusivamente una medida transitoria, que tiene un lapso no más extenso que 180 días, durante el tiempo que el equipo de intervención profesional trabaja para ..". Los requisitos para participar son: Ser mayor de edad, residir en Campana, no estar inscripto en el Registro de Adoptantes. Además, se solicita contar con un espacio y disposición familiar adecuada para recibir a los niños, niñas o adolescentes. También se requiere no poseer antecedentes penales ni deuda alimentaria. "La propuesta es armar una red entre las familias. Por un lado, brindarles capacitación y por otro generarles el espacio común para que entre ellas logren una adecuada comunicación que les permita acompañar y compartir experiencias", destacaron desde la Dirección de Niñez y Familia.

