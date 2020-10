La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Desde Juntos por el Cambio llamaron al kirchnerismo a "ser más responsables"







Las concejales Karina Sala y Romina Buzzini se refirieron a la "lamentable" judicialización de la interna política que está atravesando actualmente el bloque FdT. Tras el tenso momento que se vivió en la sesión ordinaria del HCD de este jueves, las concejales Karina Sala y Romina Buzzini llamaron a sus pares del bloque PJ- Frente de Todos a "ser más responsables". Al tomar contacto con la prensa local, las ediles calificaron como "muy lamentable" la judicialización de la interna política que está atravesando actualmente el bloque kirchnerista. En este sentido, Sala manifestó que "hablar de cuestiones internas de otros bloques no me parece lo correcto, pero este no sería el caso porque nos hicieron partícipes a todos de sus problemáticas". "Judicializar la política no es el camino indicado y menos en estos términos. En todos lados hay diferencias, pero las cosas se trabajan y se resuelven puertas adentro si realmente existe una vocación verdadera", dijo. Además, sostuvo que "si seguimos en este camino, el futuro de la unidad del peronismo se ve muy complicado, porque eso no le hace bien ni al cuerpo, ni a Campana ni a los vecinos". Buzzini, en tanto, coincidió con Sala: "Soy muy respetuosa de las internas de los distintos partidos y no corresponde hablar sobre eso, pero en este caso lo voy a hacer porque incluyeron a todo el cuerpo deliberativo". Y argumentó: "Ayer pasó algo inédito y lamentable. En ninguna composición del Concejo Deliberante se vio que el resto de los concejales de toda la ciudad sean partícipes de una interna de un partido político". Además, en su rol como presidente de la UCR también indicó que "siempre se nos criticó a los radicales por hacer internas o dirimir nuestros problemas, pero siempre lo hicimos como corresponde en un ámbito privado". Para cerrar, lanzó: "Es una falta de respeto que una interna partidaria nos ocupe a los concejales el tiempo que debemos brindarle a los vecinos dentro del Concejo Deliberante, porque esto no es una cuestión institucional, sino que es política".

