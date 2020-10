Vendedores de carnadas denuncian que fueron desalojados por el Municipio

P U B L I C



Realizaron una manifestación frente al Palacio Municipal donde reclamaron que los dejen trabajar a la vera de las rutas que pasan por la ciudad. Vendedores de carnada se manifestaron este viernes en las puertas del Palacio Municipal ante lo que habría sido su desalojo por parte de las autoridades locales. Los comerciantes denunciaron que el Municipio no tiene jurisdicción sobre las áreas comprendidas por rutas nacionales y provinciales -como son la 9 y la 6 - y expresaron no saber "por qué le molestamos tanto al intendente" Abella. "Nosotros hacemos más de 23 años que estamos trabajando a la vera de la ruta. Somos vendedores de carnada. Hace un mes y medio nos desalojaron. Volvimos a ir a nuestro lugar de trabajo y ayer el intendente mandó una máquina y nos rompió todo el piso, hizo un talud de tierra donde nosotros armamos nuestros puestos de trabajo y ahora no podemos salir a trabajar porque este señor se ocupó de rompernos todo", aseguró Gerardo Iglesias, uno de los manifestantes. "No sé por qué motivo al señor intendente se le ocurrió sacarnos de nuestro lugar de trabajo, porque vos fijate que hay parrillas, hay venta de choripán, hay venta de frutillas, está lleno de puestos en las rutas 9 y 6. Parece que es algo personal contra nosotros, no sabemos el motivo todavía. El intendente no da la cara, nos anotamos en recepción en la entrada de la Municipalidad, dejamos un teléfono para que nos contacte y podemos charlar", añadió. Y señaló que el Municipio "no tiene jurisdicción sobre la ruta, pertenece a Vialidad Nacional" en el caso de la panamericana. "El señor no se da cuenta que atrás de los puestos que somos muchas las familias que vivimos, no tenemos otros ingresos", expresó. Por su parte, Andrea Gozela manifestó que "con todo lo que está pasando en Campana, la gente muriendo, el intendente se ocupa de ir a hacernos pozos a nosotros para que no podamos poner una mesa, una caña y colgar unas boyas. Es una vergüenza". "Nos mandó a decir por intermedio de otro, porque él jamás nos atendió, que nos podían dar los terrenos donde están los colectivos de la cooperativa 6 de julio. Pero quedó ahí", contó. "Pasás San Cayetano y hay otros puestos de carnada, entonces ¿cómo puede ser que ellos no molestan y nosotros sí?", cuestionó la vecina.

#Dato puesteros de lombrices y carnadas reclamaron hoy delante de la Municipalidad de #Campana, recibidos para dialogar pidieron que se les permita adaptar las condiciones para trabajar, ya que muchas familias dependen de las ventas de dichos artículos. pic.twitter.com/Hr0J3D70Ys — Daniel Trila (@dantrila) October 2, 2020

Vendedores de carnadas denuncian que fueron desalojados por el Municipio

