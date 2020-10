La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Opinión:

"Los que tengan que enfermarse, que se enfermen y los que tengan que morirse, que se mueran". Esa lógica Macrista para enfocar la pandemia, parece que se aplica en Campana. El relajamiento de la Fase 4, con aumentos de más del 1000% y del 850% de los promedios diarios de contagios y muertes, se coronó en los últimos días de septiembre con récord de 69 casos y 4 muertes en un día y en los primeros de octubre con récord de 67 casos y 5 muertes en un día. Pero Abella pide "Fase 5 estilo Macri", no importan los costos humanos y materiales de una apertura de actividades que de otra manera no puede, no sabe o no quiere sostener. Ya a principios de septiembre la subsecretaria de salud municipal, Dra. Eleonora Penovi, fue muy clara: "debemos aprender a convivir con el virus", como si fuera la oveja negra de la familia y oficialmente le recomendaba a la comunidad campanense: "que es fundamental que nos adaptemos a la nueva realidad", que no sería otra cosa que una rendición al coronavirus hasta que llegue el ejército inmunológico de la vacuna. Penovi enfocó con lógica macrista la conducta ante la pandemia, sin considerar que una persona podría convivir con una enfermedad en su cuerpo, pero no con un virus pandémico que no solo lo enferma, sino que también lo utiliza como vector de contagio múltiple para quienes conviven y quienes no mantengan una distancia social prudencial, entre otras cosas. En la misma lógica, para su jefe político parece que el precio de cientos de enfermos y decenas de muertes, como quedó demostrado en "su relajada fase 4", amortiza abrir actividades económicas, que después de siete meses de emergencia sanitaria no pudo, no supo o no quiso encontrarle alguna solución. Con un virus que tiene un altísimo grado de contagio por partículas exhaladas al aire y que a mayor circulación humana, más potencia sus posibilidades de enfermar y de matar, Abella va en busca de otra nueva apertura, seguramente tan indiscriminada y relajada como la presente. ¿Podría ser ella tan floreciente que compensaría las pérdidas humanas y los costos materiales de la atención sanitaria y social que la misma ocasionaría? Para la gestión macrista de Campana, parece que sí. Como también parece, que hasta que llegue la vacuna, "los que tengan que enfermarse, que se enfermen y los que tengan que morirse, que se mueran". Mario Valiente - La Agenda, FM Futuro 93.1 mhz.

