Ocasionalmente es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad o un cuadro patológico determinado, provocado por la concurrencia de más de una enfermedad. Personalmente me siento identificado por alguna de ellas, posiblemente lo entiendan mejor los que peinan canas, los que jugaron en la niñez en la tierra de la vereda a las bolitas, al hoyo pelota y a las cabezas con las pelotas de gomas que nos enseñó a cabecear a los que nos gustaba el fútbol. ¡También venía el tiempo de las inmensas bandadas de mariposas que atacábamos con las pequeñas ramas peladas del paraíso y el tiempo más lindo en primavera, el de los barriletes y cometas! A mí me gustaba hacer siempre lo mismo, el medio mundo con los zumbadores en la parte superior, por supuesto con mis colores preferidos (una de mis enfermedades) y los largos flecos en la parte inferior azules y rojos. Aunque ustedes no lo crean hay muchos enfermos y enfermas de inteligencia, criterio, solidaridad y amor. A los que yo quiero referirme son todo lo contrario, tienen un equipo para jugar con otros equipos de fútbol por ejemplo uno se llama Trisonomia 21 F.C. y otro se llama C. A. Cromosona 21; con sus colores gris y negro. El que yo conozco es el de la camiseta roja y en la parte de frente dice Campana UP. Su director técnico se llama Néstor Bueri, su ayudante de campo Marcelo Bonifacio el resto del cuerpo técnico compuestos por María Sol, Eugenia y María Belén. El equipo que a veces sale a la cancha es el siguiente: Lucas, Julián, Franquito, Pancho, Martincito, Facu, Enzo, Astor, Gonza, Valentino, Bautista. En el banco: Benja, Fernando, Tiziano, Juan Martín y Santi; que siempre saldrán a la cancha de la vida para ¡jugar y ganar!

