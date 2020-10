La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Opinión:

Juegan con fuego

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Desde hace tiempo nadie duda que se debe reformar el poder judicial porque como lo indican absolutamente todas las encuestas es la institución con el mayor desprestigio a los ojos de los ciudadanos. Sin embargo las elites dominantes en nuestro país no quieren reforma alguna de un poder que les sirve de resguardo a sus intereses cuando algún gobierno pretende entre otras cosas establecer reglas tendientes a disminuir las tremendas desigualdades que existen en nuestra sociedad. También es sabido que el anterior gobierno agravó la situación llevando a cabo un verdadero desbarajuste tratando de nombrar a miembros de la corte por decreto y se dedicó a apretar y hacer renunciar a camaristas, jueces y fiscales además de cambiar a dedo y sin el correspondiente acuerdo del Senado a lugares claves para sus propósitos a quienes les eran fieles. Ante este sombrío panorama el gobierno envió al Senado los pliegos de diez jueces trasladados a dedo para que los evalúe y les dé o no el acuerdo que impone nuestra constitución. Siete concurrieron a la citación del Senado y obtuvieron el acuerdo necesario pero tres, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, no lo hicieron y por lo tanto se les negó el acuerdo y deberán volver a los lugares que ganaron por concurso. Como es costumbre en la gente que no admite que se les niegue lo que pretenden, estos tres díscolos jueces recurrieron a la corte mediante un "per saltum" para que los acompañen en esta cruzada contra lo establecido por la Constitución. Asustados por las amenazas de la prensa canalla y el PRO y el escrache a Ricardo Lorenzetti en su casa de Rafaela esta Corte accedió a tratar el tema y seguramente dará su veredicto en los próximos días. Debemos tener en cuenta que su presidente Carlos Rosenkrantz hasta ser designado en el máximo tribunal fue abogado del grupo Clarín, de América TV y de La Nación, además de grandes empresas cómo McDonald´s, cervecería Quilmes y Pan American Energy, entre otras, Esta actitud de la Corte es poco entendible si tenemos en cuente que en realidad se trata solamente de la anulación de traslados indebidos de tres jueces para así cumplir lo que establece la Constitución Nacional tantas veces declamada y no pocas veces incumplida. Además lo dispuesto por la Cámara de Senadores y el Consejo de la Magistratura ni siquiera significa merma alguna en sus remuneraciones ni mucho menos una remoción de jueces. El problema reside en que la Corte es tan Suprema que sus fallos son impredecibles. Da la impresión que siguen la doctrina Menem quien decía que la mitad de la biblioteca dice que sí y la otra mitad dice que no. Lo cierto es que la taba está en el aire. Salvador Allende dijo hace mucho tiempo que "No basta que todos sean iguales ante la ley. Es necesario que la ley sea igual delante de todos". Ante estos hechos muchos ciudadanos ven con gran inquietud como la grieta lejos de achicarse se agranda y que la oposición la carga con una violencia desmesurada con impredecibles consecuencias para una sociedad que ha elegido vivir en democracia y con menores desigualdades tal como lo expresó en las urnas. La expansión de los descomunales incendios que asolan a gran parte del territorio nacional nos muestra una vez más lo altamente peligroso que resulta jugar con fuego. Como sucede con el covis-19 frecuentemente se torna incontrolable y lo mismo sucede con la violencia aunque sea simbólica que suele expandirse y mutar en física. Debemos recordar que nuestra historia ha demostrado que la derecha promueve la violencia con sus políticas de sometimiento y represión a la mayoría de los ciudadanos y luego se victimiza ante la lógica reacción popular que ella misma promueve. Como dijo alguna vez Mafalda: "¡Sonamos, muchachos! ¡Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno!". Chau Quino, un grande de verdad.

