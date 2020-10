La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Breves: Noticias de Actualidad

3 de Octubre de 2020







GOBERNADOR AISLADO El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, debió aislarse tras haber mantenido un contacto estrecho con un caso de coronavirus. "Me encuentro bien y sin síntomas, pero estoy cumpliendo el aislamiento que corresponde. Es un virus de muchísimo contagio, hay que seguir con los cuidados personales", indicó el gobernador en declaraciones a una radio de San Antonio de Areco, adonde iba a concurrir este viernes. El contacto estrecho de Kicillof que dio positivo por coronavirus fue un asesor suyo. Parte de su equipo de trabajo también decidió aislarse, entre ellos su vocera, Jessica Rey. Por el momento, el mandatario no se hisopará y dejará pasar unos días para hacerlo, a fin de evitar un "falso negativo". NUEVO RÉCORD BLUE Tras las nuevas medidas económicas y cambiarias, el dólar blue escaló a un nuevo récord de $149, mientras que la divisa para ahorro pegó un salto de más de 2 pesos y se ubicó en $135,70, en una jornada en la que el Banco Central habría vendido US$ 150 millones. Según las cotizaciones que en promedio publica el Banco Central, la divisa norteamericana cotiza a $76,95 para la compra y $82,24 para la venta, por lo que con el recargo del 30% del impuesto PAIS y del 35% de la carga que se puede deducir de Ganancias y Bienes Personales trepa a $135,70. INCENDIOS FEDERALES El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación confirmó que son 14 las provincias argentinas en las que se registraron unos 49 focos de incendio de pastizales, de los cuales 23 permanecían activos mientras que el resto está controlado. Según el informe diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Jujuy y Córdoba son las más afectadas hasta el momento, mientras que también hay incendios en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, y Chaco. En Córdoba, el fuego alcanzó a 18 localidades y en su mayoría están contenidos, según se informó, mientras que en Jujuy hay 10 focos de incendio (tres de los cuales están activos) y en Catamarca, ocho. PEREGRINACIÓN VIRTUAL La 46º Peregrinación Juvenil a Luján se realizará por primera vez en la historia de manera virtual, debido a la pandemia de Covid-19, y el santuario de Luján permanecerá cerrado. Desde las 6:00 de mañana sábado hasta la medianoche, y bajo el lema "Madre, abrázanos. Queremos seguir caminando", se realizará una megatransmisión para acompañar la peregrinación virtual al santuario nacional de Luján. La misa central será a las 19:00, presidida por el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. A las 18:00 se rezará el rosario desde la basílica de Luján, y durante la transmisión, se compartirán testimonios de los organizadores, como así también de peregrinos, sacerdotes, laicos, religiosos, servidores de los puestos de apoyo, y obispos de todo el país, quienes darán su testimonio de lo que significa Luján para la fe popular del país. FUE INTERNADO Menos de un día después de que anunciara que contrajo coronavirus, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado al Centro Médico Militar Walter Reed, donde permanecerá "algunos días". Según indicaron reportes iniciales, la decisión responde a una sugerencia del cuerpo médico que lo trata y está basada en la posibilidad de que necesite recibir atención inmediata. "El presidente Trump permanece de buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante el día. A modo de precaución, y por la recomendación de su médico y expertos, el presidente estará trabajando desde las oficinas presidenciales de Walter Reed durante los próximos días. El presidente Trump aprecia la marea de apoyo hacia él y la Primera Dama", indica un comunicado de prensa publicado por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca. La noticia se conoció menos de una hora después de que Sean Conley, el médico presidencial, reportara que el mandatario se encuentra "fatigado pero de buen ánimo".



Breves: Noticias de Actualidad

3 de Octubre de 2020

