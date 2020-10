Claudio Valerio

El problema no está, en si la vida es fácil o difícil, sino en cómo reaccionamos ante los obstáculos. Si un día se nos cierra una puerta, la solución no es rompernos la cabeza dando contra ella, sino preguntarnos si no habrá, al lado de ella o en la misma dirección, alguna otra puerta por la que podamos pasar. A veces, en la vida, tenemos que aceptar salidas de emergencia, aunque nos obliguen a dar un pequeño rodeo. Procuremos, al mismo tiempo, tener siempre encendidas tres o cuatro ilusiones; así, si se nos apaga una, aún tendremos otras de las que seguir viviendo. Distingamos siempre entre nuestros ideales y las formas de realizarlos... Aquellos son intocables, estos no. Si alguien pone obstáculos a nuestro ideal, debemos preguntarnos si se opone de veras a nuestro ideal o a la forma en que estamos realizándolo. Y no veamos problema en cambiar de forma de buscarlo, siempre en cuanto sigamos buscando el mismo ideal. En la vida, aprendamos a ser persistentes y tenaz, pero no confundamos la tenacidad con ser cabeza dura. No cedamos ni en nuestras ideas ni en nuestras convicciones, pero no olvidemos que una verdad puede decirse de mil maneras y que no siempre vale la pena sufrir por ciertos modos de expresión. Y cuando llegue una ola que sea más fuerte que nosotros, procuremos agacharnos, dejarla pasar, esperar, y luego, seguir nadando... Intentemos convertirnos en lo mejor que podamos ser. Muchos tienen miedo de lograr su potencial porque temen encontrarse con una puerta cerrada. Pero esto no es una actitud correcta. Debemos desarrollarnos lo mejor posible. Aún la persona más pequeña tiene el potencial más grande si utiliza todo lo que está dentro de ella. Hoy podríamos preguntarnos cuál es nuestra actitud ante la vida. Quizás es el momento de empezar a modificar todo aquello que no nos permite avanzar o que pone freno a nuestras ilusiones. A veces somos tercos y ni siquiera intentamos cambiar un poco, y al pasar los años, cuando ya estamos cerca del final mirando hacia atrás nos decimos: "Si hubiera hecho... Si en aquel momento...Si se me hubiera ocurrido"... Nuestra actitud ante la vida es la que encierra la respuesta a muchos de nuestros interrogantes, solo que a veces no vemos nada, o creemos ser fantásticos y preferimos convencernos y culpar al entorno de todo cuanto nos sucede. Todos vivimos inmersos en nuestro entorno y en nuestra circunstancia. Entorno y circunstancia que la mayoría de las veces son difíciles o imposibles de modificar, de modo que, en cierta medida, somos un poco esclavos de ellos. Pero lo que sí podemos modificar es nuestra actitud ante esos factores. Podemos dejar que nos abatan y nos dominen, o podemos triunfar ante ellos. Esos que triunfan, esos que pese a todo lo que se les pone a su paso, logran beber la vida como viene, sin tribulaciones, esos que logran atrapar entre sus manos lo que verdaderamente tiene sentido y dejan de lado todo lo superfluo, esos habrán dado con la clave, y serán los poseedores de la felicidad. Sin lugar a dudas, mantener una actitud positiva es una de las grandes claves para avanzar hacia una mayor realización personal en la vida. Y de hecho, contrariamente a lo que mucha gente cree, producir un cambio positivo de actitud puede ser realmente sencillo y basado en pequeñas cosas que dependen absolutamente de uno mismo. Hoy es algo ya sobradamente demostrado que el simple hecho de esbozar una sonrisa produce cambios bioquímicos significativos en nuestro torrente sanguíneo. La sonrisa tiene efectos psicológicos y fisiológicos altamente positivos. Y por supuesto cuando sonreímos estamos proyectando y haciendo bien a los demás, porque una sonrisa sincera siempre es contagiosa. Es difícil ser feliz, entusiasta o realizado; para ello empecemos a pensar cómo pensaría esa persona que nos gustaría ser, partiendo de pensar que somos felices, entusiastas o realizados... Primero es pensar, y después vendrá fácilmente el ser. Debemos también llenarnos de cosas positivas, porque muchas personas sin darse cuenta se están bombardeando constantemente de manera negativa. Ven todos los noticieros de televisión, escuchan todas las noticias en la radio y leen con avidez el periódico. Y cuando se está inundando la mente con negativo, es bien fácil ser presa de una actitud negativa. Sin embargo, el mismo mecanismo bien enfocado es igualmente poderoso pero en positivo. Si comenzamos a leer libros, artículos, a escuchar conferencias, ver películas, etc., que son cosas que potencien una actitud positiva, conseguiremos que todos esos materiales vayan dejando su huella en nosotros, y nuestra actitud comenzará a transformarse. Empecemos a cambiar nuestras acciones... La mejor definición de la palabra estupidez es la siguiente: "Tratar de obtener resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas". Es difícil cambiar nuestra actitud en positivo sin empezar a producir algún tipo de cambio en nuestras acciones. Si nuestra forma de actuar hasta ahora no nos ha llevado a mantener una gran actitud, ¿No deberíamos empezar a cambiar alguna cosa? Empecemos a pulir lo que necesitemos y transformar nuestra actitud para siempre. Creemos un ambiente a nuestro alrededor que nos invite a dar lo mejor; un ambiente, como el que nos rodea, comience a reflejar el cambio que deseamos ver en nuestra actitud... Ordenemos nuestra casa y nuestro lugar de trabajo. Adaptémoslo para potenciar lo mejor de nosotros. Añadamos algunos toques especiales, pongamos música que potencie nuestra actitud, creemos el entorno físico que nos anime a cambiar en positivo. Si sabemos crear un ambiente adecuado, nuestra actitud mejorará de manera espectacular. Otra cosa que debemos cambiar es nuestra fisiología; porque el vínculo entre fisiología y emociones es incuestionable. Si pensamos por un instante en una persona abatida o deprimida, detectaremos de inmediato una serie de "claves" Fisiológicas muy claras: mirada hacia abajo, espiración pobre, movimientos lentos, hombros abatidos. Utilicemos nuestra fisiología de manera poderosa y efectiva, y nos resultará mucho más sencillo mantener una actitud positiva. Debemos mantenernos erguidos, movernos con decisión, respirar de manera adecuada. El impacto de todo ello en nuestra actitud nos sorprenderá. Ayudar a los demás es una de las formas más poderosas para lograr un cambio de actitud positivo, porque nos quita el enfoque de nosotros mismos y nos enfocamos en ayudar a los demás. Hacer el bien a quien lo necesita obra milagros en nuestra propia actitud. Tendríamos que preguntarnos, como se comportaría la persona a la que más admiramos en las situaciones que vivimos cada día; o lo que puede ser todavía más poderoso: Encontrar a alguien que tenga la clase de actitud que a nosotros nos gustaría tener, para observar, y así aprender. Sigamos su ejemplo y veremos cómo no podremos evitar que nuestra actitud también se contagie positivamente. Relacionarnos con personas positivas y con una buena actitud, puede suponer una tremenda diferencia. Esta clase de personas, nos animará a perseguir nuestros sueños y aspiraciones, y ellas se alegrarán sinceramente de nuestros avances y de los logros alcanzados. Son personas que nos cargan de energía y nos ayudan a darnos cuenta de todo lo bueno que hay en nosotros. Siempre que tengamos oportunidad, interactuemos con personas que tengan una gran actitud. Comenzaremos a sentirnos como parte de ese grupo de personas a las que nos gusta ver la vida desde su perspectiva positiva. Para mantener una actitud positiva hay que trabajar en ello todos los días. Seamos constantes... Un estado de actitud positiva jamás es permanente si no se trabaja constantemente sobre él. Así pues, el reto es claro: Dar cada día esos pequeños pasos necesarios que nos van a situar en la parte positiva de la vida. Y eso es un esfuerzo que solo nosotros podemos hacer por nosotros. Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

