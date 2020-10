Efemérides del día de la fecha, 3 de octubre

DÍA DEL ODONTÓLOGO

Impulsado por el delegado argentino Raúl Loustalán e instituido en el Segundo Congreso Odontológico de la FOLA celebrado en el país en el año 1925, en este día se conmemora la fundación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en un Congreso de odontólogos llevado a cabo en Chile en el año 1917. La misma fue creada con la misión de "propender al engrandecimiento, dignificación y desarrollo de la profesión y del gremio […] para brindar mejor calidad de vida a los profesionales y la salud bucal de la población, mediante la práctica de principios bioéticos propios de la odontología." Actualmente representa a más de 350.000 odontólogos latinoamericanos.

Este año el brote de Covid-19 paralizó la actividad de los odontólogos debido al alto riesgo de contagio que representa su atención médica. Por ello, la FOLA manifestó su preocupación acerca de la situación económica de los profesionales y la salud bucal de sus pacientes; a su vez, impulsó programas de teleodontología "para conseguir mayor cobertura de salud con atención y educación para la Salud Bucal, emergencias y accidentes odontológicos en cuarentena, así como para que se definan Políticas de Salud en cuanto prevención y promoción de la salud".

SE ESTRENA "ESCUELA DE ROCK"

Dirigida por Richard Linklater y escrita por el actor y guionista Mike White, la película fue una de las más taquilleras del año 2003. La misma está basada en el "Langleyschoolmusicproject" en el cual el maestro Hans Fenger decidió dejar atrás el programa de la materia y enseñarles a sus alumnos a "sentir la música y expresarse con ella" tocando instrumentos y cantando. Asimismo, White creó el papel de Dewey Finn especialmente para Jack Black, su amigo y vecino por años, por su facilidad para hacer reír a los espectadores: "pudo captar mi sentido del humor y yo era un gran admirador de sus guiones y actuaciones. Así que cuando me llamó y me explicó que mi personaje sería un músico frustrado que conseguía un trabajo de maestro sustituto pensé que era una gran idea."Más adelante, Black aseguró "Dewey Finn soy yo pero un poco más desesperado".

La película fue protagonizada por Black, White, Joan Cusack, Sarah Silverman y contó con la actuación destacada de Miranda Cosgrove. La misma narra la historia de Dewey Finn, un músico que, a raíz de ser echado de su banda "No Vacancy", consigue el trabajo de maestro sustito, que era para su compañero NedSchneebly, en una prestigiosa escuela. En la institución, se hace llamar "Señor S" y les enseña a sus alumnos la pasión por el rock a la vez que forma una banda con ellos para competir en la Batalla de las Bandas. Pese a que no ganan el premio, conquistan al público que pide que toquen otra vez. La bandasonora del film incluyelascanciones"Immigrant song" (Led Zeppelin), "Highway to Hell" (AC/DC), "Smoke on the water" (Deep Purple) y "Touch me" (The Doors), entre otras.

SE LANZA "THE OPEN DOOR"

Un día como hoy en el año 2006, "Evanescence" lanzaba su segundo disco "The open door." Tras el éxito de "Anywherebut home" (2004) y la partida del bajista WillBoyd, la banda estadounidense se superó a sí misma con el rotundo éxito de este disco. En cuanto al nombre del mismo, la cantante Amy Lee manifestó: "me siento bien ahora. Libre. Es por eso que el álbum se llama ´The open door´ porque siento que abrí todas las puertas de mi vida y ahora puedo hacer lo que quiera." Entre las canciones se encuentran "Call me whenyou´resober", "Sweetsacrifice", "Lithium", "Goodenough" y "Lacrymosa".