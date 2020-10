La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Campanenses de Primera:

El fin de semana no arrancó bien para los jugadores de nuestra ciudad







Ballini y Dorregaray no vieron acción, mientras Blandi quedó nuevamente fuera de la lista de citados de Colo Colo. En cambio, sí fue convocado Arzura en Grecia. El seguimiento de los jugadores campanenses que participan de los campeonatos de Primera División en el exterior no arrojó buenas noticias en el inicio del fin de semana. El mediocampista Matías Ballini sigue en rehabilitación física y no fue parte de los citados de Independiente Santa Fe, que ayer venció 3-2 a Cúcuta por la 11ª fecha de la liga colombiana. En tanto, si bien Diego Dorregaray no iba a ver acción en Deportivo Cuenca (que echó al DT uruguayo Tabaré Silva) por haber sido expulsado en la última presentación ante Emelec, el Morlaco ni siquiera pudo disputar la última fecha de la primera rueda de la Serie A de Ecuador, dado que la Liga Pro sancionó al club (que recientemente cambió su directiva) por incumplimientos económicos. Por ello se le dio por perdido 3-0 el duelo ante Olmedo. En Chile, la situación de Nicolás Blandi no cambia: el delantero, quien estaría enfrenado con el DT Gualberto Jara, tampoco fue convocado para el duelo que Colo Colo sostendrá hoy frente a Huachipato por la 13ª fecha del campeonato chileno. Quién sí fue citado es el mediocampista Joaquín Arzura: dos semanas después de su arribo a Grecia, el campanense forma parte de la convocatoria del Panetolikos, que hoy se mide ante Asteras Trípoli por la cuarta fecha de la Súper Liga de Grecia. Por eso mismo certamen, mañana juega OFI Creta, equipo de Nazareno Solís, que se enfrentará al PAOK Salonica. Finalmente, el repaso a los campanenses en el exterior se termina con Adrián Martínez, jugador de Libertad de Paraguay, que se prepara para cerrar este domingo el Apertura de ese país frente a Guaraní.

Blandi quedó nuevamente fuera de la lista de citados de Colo Colo



Campanenses de Primera:

El fin de semana no arrancó bien para los jugadores de nuestra ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar