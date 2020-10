La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Breves: Fútbol

SÁBADO DE AMISTOSOS Mientras esperan por precisiones sobre el retorno de la competencia local, los equipos de la Liga Profesional disputarán hoy diferentes amistosos preparatorios: River vs San Lorenzo (sin TV), Independiente vs Gimnasia de La Plata (11.00, por TNT Sports), Vélez vs Lanús, Banfield vs Argentinos (15.00, TNT Sports), Huracán vs Arsenal (9.30, TNT Sports), Unión vs Rosario Central (12.30, TNT Sports), Godoy Cruz vs Gimnasia de Mendoza, Newells vs Atlético Rafaela, Atlético Tucumán vs Central Córdoba (SdE) y Talleres vs Instituto. SUMÓ UN ARQUERO Tras la salida de Martín Campaña, en Independiente se volcaron por otro uruguayo para cubrir el arco: Sebastián Sosa (ex Boca, Vélez y Rosario Central, entre otros) ya fue confirmado como refuerzo del plantel que dirige Lucas Pusineri. CONTÍN POSITIVO Este viernes, Gimnasia (LP) informó queo Nicolás Contín dio positivo de coronavirus. El delantero participó el miércoles del amistoso frente a San Lorenzo, donde estuvo en contacto con su DT Diego Armando Maradona, con quien se saludó con beso y abrazo. "El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en contacto directo", explicaron desde el entorno del 10 para aclarar por qué Maradona no es "considerado caso sospechoso". Igualmente, hoy Diego no estaría en el amistoso ante Independiente. PERDIÓ DEFENSA En el cierre de la semana de Copa Libertadores, Defensa y Justicia cayó 3-0 en su visita a Delfín de Ecuador. Igualmente, mantuvo el segundo puesto del Grupo G, que quedó de la siguiente manera: 1) Santos, 13 puntos; 2) Defensa y Justicia, 6 puntos; 3) Olimpia de Paraguay, 5 puntos; 4) Delfín, 4 puntos. En la última fecha, el Halcón visita a Santos en Brasil, mientras Olimpia recibe a Delfín. BIELSA VS GUARDIOLA Por la cuarta fecha de la Premier League, el Leeds United de Marcelo Bielsa recibirá hoy al Manchester City de Pep Guardiola (13.30, ESPN). Además, este sábado también jugarán: Chelsea vs Crystal Palace (8.30, ESPN), Everton vs Brighton (11.00, ESPN) y Newcastle vs Burnley (16.00, ESPN). ESPAÑA PONE QUINTA Hoy comienza la quinta fecha de La Liga de España con cinco encuentros: Valladolid vs Eibar, Atlético Madrid vs Villarreal, que incorporó a préstamo a Juan Foyth (11.00, ESPN), Elche vs Huesca, Real Sociedad vs Getafe y Valencia vs Betis. GANÓ SAMPDORIA En el inicio de la tercera fecha de la Serie A de Italia, Sampdoria venció 2-1 como visitante a Fiorentina. Hoy continuará la acción con dos partidos: Sassuolo vs Crotone (10.00, Fox Sports) y Udinese vs Roma (15.45, ESPN). GOLEÓ EL PSG Con Leandro Paredes y Mauro Icardi como titulares, Paris Saint Germain le ganó 6-1 a Angers y consiguió su cuarta victoria consecutiva en la Ligue 1. Así llegó a 12 puntos y quedó a uno del líder Rennes (13). Hoy juegan: Lens vs Saint Etienne y Niza vs Nantes. BUNDESLIGA La tercera fecha comenzó con goleada: Union Berlin le ganó 4-0 a Mainz. Hoy juegan: Colonia vs B. Monchengladbach, Borussia Dortmund vs Friburgo, Frankfurt vs Hoffenheim, Werder Bremen vs A. Bielefeld, Stuttgart vs Bayern Leverkusen y Leipzig vs Schalke 04.



3 de Octubre de 2020

