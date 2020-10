La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 03/oct/2020 Breves: Deportivas

3 de Octubre de 2020







AVANZA EL PEQUE Diego Schwartzman se clasificó ayer a los Octavos de Final de Roland Garros tras superar 7-6, 6-3 y 6-3 al eslovaco Norbert Gombos. Su próximo rival será el italiano Lorenzo Sonego, que derrotó en sets corridos al estadounidense Taylor Fritz. En cambio, el sueño de Federico Coria culminó en tercera ronda, luego de caer 6-3, 7-5 y 7-5 con el italiano Jannik Sinner (19 años), uno de los jóvenes que ya se metió entre los 16 mejores. Los otros: el francés Hugo Gastón (20), quien sorprendió al suizo Stanislas Wawrinka en cinco sets y ahora se medirá con el austríaco Dominic Thiem; y el estadounidense Sebastian Korda (20), que eliminó al español Pedro Martínez y se transformó en el próximo rival de Rafael Nadal, ganador en 12 oportunidades del Grand Slam parisino. NADIA PISA FUERTE Después de nueve años, el tenis femenino argentino vuelve a tener una representante en los Octavos de Final de Roland Garros: Nadia Podoroska superó ayer 6-3 y 6-2 a la rusa Anna Schmiedlova y se metió entre las 16 mejores del certamen. Su próxima rival será la checa Barbora Krejcikova, quien eliminó a la búlgara Tsvetana Pironkova. Con esta actuación, además, la tenista rosarina ingresará por primera vez en el Top 100 del ranking mundial. "Me gusta ir partido a partido. Son todas experiencias nuevas para mí y quiero ir disfrutando eso, la experiencia, ver qué cosas hago bien y cuáles tengo que mejorar", afirmó Nadia tras su victoria. EN SPLIT Y BIELLA Francisco Cerundolo avanzó ayer a las semifinales del Challenger de Split (Croacia) tras derrotar 7-6, 3-6 y 7-6 al alemán Maximilian Marterer. Por el pase a la final enfrentará al croata Duje Ajdukovic. En cambio, Tomás Etcheverry no pudo imitarlo al caer 6-4 y 7-6 con el portugués Pedro Sousa. En tanto, en el Challenger de Biella (Italia), Facundo Bagnis enfrentará hoy al eslovaco Filip Horansky por el pase a semifinales. Sus compatriotas Juan Pablo Ficovich y Andrea Collarini quedaron eliminados en Octavos de Final. LA LISTA DE LOS PUMAS Ayer se hizo oficial la lista de 45 jugadores que integrarán el Seleccionado Argentino en el próximo Rugby Championship y la principal novedad fue los regresos de Juan Imhoff (no fue convocado a Los Pumas desde las semifinales del Mundial 2015), Santiago Cordero y Facundo Isa. En cambio, no están Agustín Creevy y Javier Ortega Desio, mientras que por diferentes lesiones no fueron citados Tomás Lavanini y Matías Moroni. El certamen que reúne a las potencias del hemisferio Sur comenzará el 7 de noviembre y se disputará íntegramente en Australia. COMENZÓ LA EUROLIGA El campeonato de básquet más importante por fuera de la NBA se puso en marcha ayer y cuatro argentinos vieron acción en un mismo partido: el triunfo de Baskonia por 76-73 sobre Real Madrid. El marplatense Luca Vildoza aportó 12 puntos para el ganador, mientras que Facundo Campazzo sumó 17 para el perdedor, que también contó con Gabriel Deck (5) y Nicolás Laprovittola (0). En cambio, no tuvieron minutos ni Leandro Bolmaro (Barcelona, 76-66 a CSKA Moscú como local) ni Patricio Garino (Zalgiris Kaunas, 68-67 a Olympiakos en Grecia).



Breves: Deportivas

3 de Octubre de 2020

