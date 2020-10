El SAME ya superó las 5.000 salidas en lo que va del año

El servicio de urgencias y emergencias promedia entre 20 y 25 salidas diarias y en medio de la pandemia sumaron a su rol los traslados de pacientes con Covid-19 desde los centros de aislamiento al hospital San José. El SAME Campana ya superó en lo que va del año las 5.300 salidas, y en medio de la pandemia, a su habitual tarea como servicio de emergencias, se sumó el traslado de pacientes desde los centros de aislamientos al hospital San José, entre otras acciones. "Hoy tenemos entre 20 y 25 salidas diarias y hemos tenido algunos fines de semana durante estos meses donde triplicamos la cantidad de salidas", explica el doctor Marcelo Crugnale, responsable del equipo del SAME Campana. Las tres ambulancias, con su dotación de chofer enfermero o chofer y médico emergentólogo, trabajan las 24 horas los 365 días del año, y cada día su rol en la asistencia de emergencias y urgencias se ha convertido más vital. En septiembre totalizaron unas 939 asistencias, llegando a 5.340 en total, de las cuales unas 1.000 están vinculadas con pacientes covid. Hoy, la pandemia ha complejizado cada salida porque ante un llamado el personal debe colocarse todo el equipo de protección específico lo que demora unos 5 minutos más la llegada al destino. "Sino cuidamos al personal, en pocas semanas íbamos a quedarnos sin gente. Hemos tenido casos aislados de Covid en el equipo, pero gracias al esfuerzo de los demás integrantes siempre se mantuvieron las 3 ambulancias en servicio", destaca el titular del SAME. En la mesa de enlace del CIMOPU, se reciben las llamadas del 107 y la aplicación Alerta Campana y se despachan los móviles al destino, monitoreando en tiempo real su recorrido y tiempo de llegada, algo que permite tener elementos de medición de los tiempos de respuesta y eficiencia del servicio, para que ante cualquier reclamo de un vecino se pueda establecer con claridad qué sucedió desde el llamado hasta la llegada del móvil al lugar de destino.

Personal del SAME traslada a un paciente desde uno de los centros de aislamiento al hospital San Jose.





