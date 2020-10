La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/oct/2020 Opinión:

Voracidad recaudatoria municipal

Por Axel Cantlon











Tal como anunciamos cuando se creó la Agencia de Recaudación Municipal, hoy Secretaria de Ingresos Públicos, el municipio se disponía a realizar un gran cambio de lo que fue la primera gestión municipal. A partir de esta nueva gestión, y ya sintiéndose el único responsable de la reelección; iba a eliminar el poco poder delegado a los demás sectores políticos que lo acompañaron para concentrar toda la delegación del poder y las decisiones en los funcionarios extranjeros cercanos al Intendente, que financiaron su campaña electoral, más sus familiares directos que administran gran parte del municipio como la Secretaria de Salud, la Secretaria de Desarrollo Humano y el Honorable Concejo Deliberante. Además, de esta concentración de poder en sus más cercanos, se comenzó a profundizar en un nuevo mecanismo de recaudación, que saca el ingreso de los recursos municipales del circuito acostumbrado y lo delega directamente en un área nueva que será la encargada de recaudar pero también de inspeccionar y controlar a los contribuyentes. Hoy en el mes de octubre el municipio vuelve a aumentar las tasas municipales que ya habían recibido un aumento en febrero. Es decir que el municipio aumentó dos veces en el año 2020 cuando en realidad en la mayoría de los casos no prestó todos los servicios y tampoco aumento los gastos durante este año porque incluso son innumerables los casos de trabajadores y proveedores que no perciben la totalidad de los ingresos por los servicios prestados. Los reclamos por aumentos de tasas de servicios generales en porcentajes de más del 100 por ciento, aún cuando no se prestaron servicios; resulta alarmante para nosotros. Incluso los aumentos llegaron a jubilados y personas con capacidades diferentes, los cuales están exentos o tienen descuentos importantes sin haber hecho ninguna mención al respecto, obligando a todas estas personas en tiempos de pandemia a tener que movilizarse a realizar gestiones para que le reconozcan la exención o descuento. En nuestra opinión, podemos entender que el municipio se encuentre en una situación diferente al 2015/2019 donde el gobierno nacional y provincial eran del mismo color político y solucionaban todo. Hoy la solución no es trasladar todo el problema a los ciudadanos para que cada día paguen más sin que la política y los funcionarios políticos hagan nada para tratar de resolver los problemas administrando mejor. Deseo que el Intendente Municipal le vaya bien en la carrera de hoy porque es su pasión, pero me gustaría más que -como Intendente- piense en la situación de aquellos contribuyentes (incluidos los jubilados) que en este año tan especial pagaron dos aumentos de tasas municipales y encima, la mayoría de los sectores del municipio no responden a los reclamos que le hacen los vecinos.

