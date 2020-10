P U B L I C







Sergio Roses

Nuestra región tendría la posibilidad de convertirse en una alternativa válida para descentralizar la carga de contenedores del puerto de Buenos Aires. Según un informe detallado de Tradenews y teniendo en cuenta la grave crisis institucional del puerto de Buenos Aires en meses pasados. La cuantía del movimiento de carga de 2019 arroja que se operaron en ese puerto 850.000 TEU. El TEU es la capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies. ¿Qué pasaría si el puerto de Buenos Aires desapareciera? Campana está considerada, según este informe, como una alternativa cierta y probable. Al respecto los estudios realizados hasta hoy demuestran que las distancias y los costos de transporte terrestre serían óptimos para generar una redistribución de cargas y nuestro puerto presenta la capacidad operativa posible, conllevando externalidades beneficiosas como desarrollo, recaudación, empleo entre otras posibilidades. La operatoria de descentralizar las cargas, conlleva también la disponibilidad de depósitos fiscales, depósitos vacíos, flotas de transporte para realizar esos movimientos. Es decir, suponer que con la mudanza de los TEU se mudaría también todo el soporte. Las distancias, los costos y las posibles opciones Según estudios de más de cinco años, detallados en el informe, por el puerto de Buenos aires transita el 50% de los contenedores de toda la Argentina. Se conoce que el 85% de las cargas de importación y exportación se ubican al norte del Puerto Buenos Aires. En concordancia, Campana está 51% más cerca de las cargas de exportación y 22% más cerca de las cargas de importación, en líneas generales, respecto de Buenos Aires. La distancia diferencial promedio ponderada agrega 11,4 kilómetros más por TEU de transporte terrestre a la logística del comercio exterior, considerando la absorción de la totalidad de los movimientos. El informe citado resalta que son solo 11,4 kilómetros adicionales que cada contenedor de importación y exportación asumirá al dejar de ir a Buenos Aires para operar en Campana. En este sentido nuestro puerto, considerando la región del Norte que ofrece un promedio de importación del 18,4% y de 40,4% de exportación, está 71 km más cerca que Puerto Nuevo. De igual manera la región del Oeste, con un 3,9% de importación y 10,7% de exportación está 29 km más cerca de Campana que de Buenos Aires. Con respecto al AMBA Norte con 20% y 6,9% de importación y exportación respectivamente, tiene un promedio ponderado de mayor distancia de 1,7 km. En el caso de AMBA Oeste con importaciones del 16,7% y exportaciones por el 3,8%, arroja un promedio ponderado de 4,6 km. CABA importa un 26% y exporta un 23,2%, siendo el promedio ponderado del incremento de distancia de 18 km. La posible relocalización de las cargas impactaría en distintas variables de costos como peajes, combustible, mano de obra camión etc. Estos costos asumen no sólo una relocalización portuaria, sino que además contemplan una situación de mercado donde por su infraestructura, Campana estaría en las mismas condiciones actuales que Buenos Aires. Es decir, el camión que realiza el viaje a Campana, podría volver con carga y también se contemplaría la existencia de masa crítica alrededor, con depósitos fiscales y de vacíos. Sobre la base de los costos de transporte (combustible, mano de obra, amortización) y las tarifas de peaje, el informe concluye que el costo adicional por dejar de operar en Buenos Aires y hacerlo en Campana asciende a US $58 por contenedor. El informe puntualiza como segunda opción para absorber la descentralización a La Plata, ese incremento de la distancia recorrida arroja un sobrecosto por contenedor de US$ 266 La importancia estratégica de la Hidrovía La hidrovía ofrece profundidades oceánicas en el río y en este sentido la redistribución de cargas portuarias sería un excelente beneficio para los mercados regionales y nacionales. La ubicación estratégica de Campana, de frente al Litoral fluvial, con vías de acceso como Panamericana, Tren Belgrano Cargas y la conectividad con el Mercosur (vial, férrea y fluvial -hidrovía) hacen de nuestra ciudad una opción más que válida para para convertirse en eje del corredor Norte. En 2019 se transportaron 532.171 contenedores (851.474 TEU), por lo que sería una única y extraordinaria oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad donde todo el tejido político y empresarial de Campana unido podría capitalizarla. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

Opinión:

La potencialidad de Campana para el comercio exterior

Por Sergio Roses

