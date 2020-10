La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/oct/2020 Alejo Sarna:

"Hagamos una ciudad limpia, solidaria y comprometida con el medio ambiente"







El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, se expresó luego del lanzamiento de "Mi Barrio Recicla" que busca la recolección de plástico para ser reciclado, tras una jornada para retirarlo de las calles de Campana y llevarlo al proceso de recuperación para su reutilización. "Estamos ante una emergencia climática y quedarse de brazos cruzados no puede ser una opción" aseguró. Luego de haberse lanzado la iniciativa "Mi Barrio Recicla", que consiste en que a partir de distintos comedores de la ciudad se junte plástico, se lo divida y se lo recicle y los recursos conseguidos sean utilizados para fortalecer la actividad solidaria en cada espacio comunitario. Este sábado, junto con las "ollas solidarias" que se realizan cada fin de semana distintos espacios que conforman el Frente de Todos Campana, se generó una actividad para juntar plástico de la calle y llevarlo a los "Puntos Reciclajes". Alejo Sarna, dirigente del Frente de Todos Campana y uno de los participantes de la iniciativa, destacó "el compromiso de muchísimos vecinos y vecinas de la ciudad con el cuidado del medio ambiente. Cuando junto al Mrp presentamos esta propuesta, fueron muchísimas y muchísimos los campanenses que quisieron sumar a la idea, ya sea juntando plástico, ofreciendo casas para hacer más "Puntos Reciclajes" o capacitando para dividir el plástico antes de que se llevado al proceso de reciclaje". "Hagamos una ciudad limpia, solidaria y comprometida con el cuidado del medio ambiente, y eso lo vamos a lograr entre todas y todos y para todas y todos. Estamos ante una emergencia climática y quedarse de brazos cruzados no puede ser una opción. Una transición ecológica hacia un modelo de desarrollo sustentable tiene que ser un compromiso de toda la política de Campana, como así también el de definir consensos sobre políticas públicas destinadas a generar separación de residuos para su posterior reciclado". Para finalizar, Sarna concluyó que "lamentablemente, hoy no vemos un compromiso municipal con políticas que atiendan el cuidado del medio ambiente. Por eso es que desde la militancia política pero fundamentalmente con el acompañamiento de las y los ciudadanos, vamos a llevar adelante medidas que cuidan el único planeta que tenemos".





Alejo Sarna:

"Hagamos una ciudad limpia, solidaria y comprometida con el medio ambiente"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar