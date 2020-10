El Frente Grande de Campana promueve la construcción de huertas familiares

A través de la campaña "Nuestra Huerta: cómo plantar hortalizas" desde el espacio político proponen a las y los vecinos generar espacios para cultivar verduras. En una serie de vídeos enseñarán cómo hacerlo y los beneficios que trae. Este es el momento ideal para plantar diversas verduras y hortalizas, por ello desde el Frente Grande de Campana lanzaron la campaña " Nuestra Huerta: cómo plantar hortalizas" presentada por Sabrina Caporossi, Ingeniera Agrónoma, e integrante del espacio político. Además de fomentar el trabajo con la tierra, buscan llevar información a las y los vecinos sobre la soberanía alimentaria. "La huerta de primavera y verano es abundante y variada, además no necesitamos gran extensión de suelo para cultivar, podemos hacerlo en cajones de verdura, contenedores de todo tipo, botellas, latas, lo importante es que tengan por lo menos 40 cm de profundidad para el correcto desarrollo de las raíces" explicó Caporossi, quien en el primer vídeo explica cómo hacer plantines en macetas biodegradables construidas en casa. Sobre el proyecto y la campaña comentó "El ciclo de videos y notas sobre la huerta tiene como objetivo que entendamos que podemos obtener nuestros propios alimentos, elegir lo que sembramos, y lo que comemos, eso es Soberanía Alimentaria. No importa el espacio que tengamos, al momento de la cosecha comprobaremos que no solo son más ricos, sino también más sanos, nos permitirán ahorrar dinero y además equilibrar la dieta. La autogestión de alimentos comienza con la obtención de nuestras propias semillas. Recuerdo que mi abuela guardaba como oro las de tomate, morrón y zapallo de un año para el otro. También podemos generar plantines con restos de cocina, o pidiendo el descarte a la verdulería". Para concluir, comentó que, si bien la huerta implica mucho tiempo y trabajo, "El resultado es tan satisfactorio al cosechar y consumir lo que hemos producido que va a parecer la nada misma, en estas épocas raras que nos tocan vivir, meter las manos en la tierra, es lo más sano que podemos hacer, y nos brindara una inmensa alegría realizarlo".

Construcción de huertas familiares



El Frente Grande de Campana promueve la construcción de huertas familiares

