La convocatoria estuvo a cargo del Concejal del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, y busca la co-creación de un Programa de capacitación y formación para vecinos comprometidos con la causa ambiental, y que puedan replicar acciones en beneficio de nuestro hábitat. "Es uno de los desafíos más urgentes que tenemos por delante. Aprender a convivir con nuestro ambiente, para cuidar nuestra salud, la del planeta, y el futuro de las próximas generaciones" sostuvo. El tema será debatido en una reunión virtual participativa. La iniciativa impulsada por el Concejal del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, fue anticipada días pasados y en el marco de una serie de reuniones con grupos ambientalistas y organizaciones de nuestra Ciudad, visiblemente preocupados por la situación ambiental local a raíz de varios hechos que consideran, ponen en jaque al ecosistema como la rezonificación del Tajiber, la reinstalación de la empresa LandNort, la proliferación de basurales a cielo abierto, los incendios intencionales en el sector insular, y la falta de limpieza generalizada que presenta el Distrito. En este sentido, el Concejal impulsa la elaboración conjunta de un proyecto de ordenanza para crear el Programa de Promotores Ambientales, a través del cual puedan formarse y capacitarse vecinos en la cuestión ambiental, para que a su vez puedan capacitar y concientizar a otros ciudadanos, además de participar de las acciones de prevención y control ambiental en la ciudad. "Hemos escuchado claramente el reclamo de los vecinos que se están comprometiendo en este tema y a las organizaciones. Creemos que debemos darle un marco a este esfuerzo por un beneficio que es colectivo. Es seguir sumando voluntades para acompañar a todos quienes hoy en día trabajan activamente en post del cuidado del ambiente, pudiendo además coordinar otras acciones como campañas de prevención, o aumentar la capacidad de control que el Estado no tiene" sostuvo Romano. La propuesta será tratada inicialmente por la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, y buscará convertirse en norma tras su tratamiento en sesión ordinaria. "Entre todos vamos a replicar un Programa de Promotores Ambientales para Campana, adhiriendo además al Programa Nacional Casa Común, poniendo un mayor énfasis en la educación ambiental. Quiero convocar a vecinos, instituciones y organizaciones comunitarias que deseen participar, a realizar sus aportes e ideas que siempre son muy bien recibidas. La idea es convocarlos a través de una reunión virtual, para que esta iniciativa sea verdaderamente participativa. Campana debe fundar nuevas bases de desarrollo, cuidando la producción y el empleo pero también nuestro hábitat, donde no se emitan más contaminantes de los que el sistema natural es capaz de absorber o neutralizar. También sabiendo que los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior que el de su regeneración, y aquellos no renovables deben ser usados en menor escala, para que el capital humano creado pueda reemplazar al capital natural utilizado. Es uno de los desafíos más urgentes que tenemos por delante. Aprender a convivir con nuestro ambiente, para cuidar nuestra salud, la del planeta, y el futuro de las próximas generaciones".

Romano organiza un encuentro virtual para presentar el proyecto y darle valor participativo.



Rubén Romano:

"Entre todos vamos a replicar un Programa de Promotores Ambientales para Campana"

