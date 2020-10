Mara Pedrazzoli

Como parte de un conjunto de medidas de transición, o "puente" hacia la estabilidad macro, como prefiere llamarlas Guzmán, se realizaron anuncios que analizamos detalladamente. El jueves por la noche el ministro Martín Guzmán encabezó los anuncios de las medidas que habían sido discutidas el fin de semana por el Comité Económico y el propio presidente Fernández en la Residencia de Olivos. La semana trascendió de manera más tranquila que las anteriores y las medidas fueron en su conjunto bien recibidas por personas y empresas, más allá de algunas posiciones extremas como la que representan la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino. Es posible que la rebaja (aunque transitoria) de los derechos de exportación (DeX) a productos agropecuarios redunde en la liquidación de aquellas toneladas de la cosecha 2019/20 aún stockeadas: las cerealeras harían rápidamente una toma de ganancias de aquello que adquirieron descontando una alícuota 3p.p. más alta. Esto abriría un margen de maniobra para la política pública a la hora de negociar con sectores que tienen apuestas más duras, como una devaluación brusca o el rediseño del esquema íntegro de retenciones. También desde una perspectiva de mediano plazo, los anuncios reunieron tres futuras "metas" de política. Por un lado, devolver competitividad al sector industrial con un esquema de reintegros y rebaja de DeX que busca promover las exportaciones (un objetivo ambicioso). Por el otro, armonizar la estructura de la tasa de interés de modo que sea posible preveer una tasa de referencia que ofrezca rendimientos reales positivos en pesos. Por último, con fines de empleo y protección social, se buscará impulsar la actividad de la construcción. Repasemos y analicemos los anuncios ordenadamente: - En materia cambiaria el BCRA instruyó un aumento notorio del tipo de cambio oficial el día viernes: subió 70 centavos (hasta $76,95) versus 6 a 7 centavos de aumento diario que mantenía con la estrategia anterior. La entidad aclaró que se abandonará el mecanismo de devaluación uniforme, agregando algo más de volatilidad a la cotización. Eso es deseable para que el mercado no anticipe plenamente la cotización. También confirmó que funcionarios y legisladores nacionales no podrán comprar dólares. - El BCRA cambiará su política de tasas buscando promover el ahorro en moneda doméstica. El viernes aumentó la tasa de pases pasivos que ofrece a bancos a un día de plazo, desde 19% a 24%, y se prevén mejoras en los plazos fijos. La entidad vigilará que se obtengan rendimientos positivos no solo respecto de la inflación sino de la evolución del tipo de cambio. Además dispuso que los bancos deberán bajar un 20% su posición neta excedente en Leliqs respecto de septiembre. - En relación con lo anterior, el próximo martes la Secretaría de Finanzas lanzará un nuevo título atado a la cotización del dólar oficial: habrá uno exclusivo para la cadena agroindustrial y plazos fijos "dollar linked". También nuevos bonos de YPF, ARSAT y un misterioso título "metro cuadrado". - Se habilitó la compra de Yuanes para operaciones de comercio exterior y para la denominación de contratos futuros, con el objetivo de trasladar algo de la demanda del dólar a esa moneda. No está prevista por el momento la activación del swap de monedas. - Se anunció una baja temporaria de retenciones a la soja y derivados, que subirán escalonadamente hasta retornar al 33% en enero: el poroto pagará 30% este octubre, 31,5% en noviembre y 32% en diciembre. Los aceites derivados, pellets y biodiesel bajarán más: hasta 27%y 26% respectivamente. Algunos productores pusieron en duda la efectividad de la medida dada la brecha con el dólar CCL, otros vieron con buenos ojos la rebaja y aceleración del ritmo de devaluación oficial. - Se asignarán en concepto de compensaciones $ 11.550 M a pequeños productores y cooperativas sojeras siguiendo el tratamiento segmentado que estipulaba la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de diciembre de 2019. Esta medida alcanzará aproximadamente al 40% de dicho universo. - También aplicando la citad Ley se instrumentó el tope de 8% para los De X de la minería metalífera: oro básicamente. Se reducen desde un 12%. - Bajarán los DeX de manufacturas industriales: 0% para los bienes finales (excepto automotriz que solo regirá para ventas extra-Mercosur) y 3% para insumos. Subirá el piso de reintegros a la exportación en función también de su valor agregado: incremento en los bienes finales industriales al 7% y al 5% en el caso de los insumos. Se crea así un tipo de cambio efectivo más alto para el sector que potenciará su desempeño en el comercio internacional. - Para estimular la fabricación de nuevas viviendas, se eximirá por tres años de Bienes Personales a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones y se diferirá el pago de Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles a lo correspondiente (por ejemplo como terreno o proyectos de construcción) hasta el momento de finalizada o cobrada la obra. Se creará el Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de crédito hipotecario y cubrir disparidades que afecten a las decisiones de deudores y acreedores.



Opinión:

Adorable puente

Por Mara Pedrazzoli

