Google posa su mirada en un proyecto del Colegio Armonía

Se trata del programa de radio "Valores al Aire" que se emite a través de la herramienta Google Meet. El proyecto nacido en nuestra ciudad, fue distinguido como caso testigo de innovación en continuidad pedagógica a través de las redes. De la mano de la pandemia y ante la necesidad de sostener la continuidad pedagógica no presencial, el Colegio Armonía de nuestra ciudad logró validar los protocolos y condiciones exigidos para calificar como "Colegio Google" e implementar la plataforma "Google for Education". Tanto es así que, días atrás, fue lanzada formalmente la intranet del colegio, desarrollada junto a Google para fomentar la autonomía tecnológica y conectividad entre los integrantes de la comunidad de la institución escolar de Vicente López y Ameghino, conformada por docentes, alumnos y padres. Dentro de este contexto, Google acaba de posar su mirada en el proyecto "Valores al aire" del colegio Armonía, distinguido como caso testigo entre 190 propuestas de todo el mundo sobre innovación a la hora de sostener la continuidad pedagógica en contextos no presenciales. "Valores al aire" es un programa de radio nacido 9 años atrás y que es conducido por los alumnos del 2do año del secundario. Se trata de un proyecto especial de la materia "Construcción de Ciudadanía" que tiene por titular a la profesora Cynthia Evers. "Dado que la pandemia -comentó Nora Taret, directora del Armonía- impedía a los chicos emitir el programa desde una FM local como se hacía habitualmente, Cynthia tuvo la idea de no perder la continuidad del proyecto y concretar el programa de manera remota, a través de la herramienta Google Meet. No sólo fue posible, sino que además la primera emisión de este año fue escuchada más allá de las fronteras de Campana, logrando interacciones con oyentes a lo largo y ancho del país. Según explicó Taret, Google eligió el proyecto del Colegio Armonía junto a un proyecto de Perú y otro de la India, como ejemplos del uso de las herramientas Google para posibilitar y dar continuidad pedagógica a distancia. "Estamos todos muy emocionados con la noticia, y particularmente felices por Cynthia y sus alumnos. La pandemia nos ha puesto desafíos por delante y, de alguna manera, ha acelerado los tiempos de la transformación tecnológica que a nivel institucional ya veníamos transitando", concluyó Taret.

"Valores al aire" se emite desde hace 9 años. En la foto, el Intendente Abella respondiendo a los chicos del Armonía, en 2016.



Google posa su mirada en un proyecto del Colegio Armonía

