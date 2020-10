En primera persona, estudiantes compartieron el valor de la educación técnica

Fueron Gonzalo Mouriño, integrante de la primera camada de egresados de la Escuela Técnica Roberto Rocca, y María de los Ángeles Fernández, una de los alumnos detrás de las Paradas Inteligentes de GEN Técnico, durante la charla virtual a la comunidad de brindó Tenaris este semana. Dos jóvenes compartieron el valor de la educación técnica ante cientos de personas en la charla virtual a la comunidad que el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, brindó esta semana. Este año el foco de las acciones del área Relaciones con la Comunidad de la empresa tuvo que ampliarse hacia el sistema sanitario de la región, con el objetivo de asistir a los hospitales frente al impacto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, "Tenaris no descuidó su apoyo a la educación", resaltó Martín Álvarez a la hora de presentar los testimonios. "Este es un año muy especial para la Escuela Técnica Roberto porque cumplió uno de sus grandes objetivos: se graduó la primera camada de egresados, que tiene por delante el desafío fenomenal de mantener los valores de esta escuela en las comunidades y con toda su gente", expresó el referente empresario para darle lugar a Gonzalo Moruiño, con un móvil desde el propio interior del colegio. "Soy parte de la primera camada de egresados de la ETRR y actualmente me encuentro estudiando Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Por suerte, en el último año de la escuela se firmó un convenio de modo tal que nosotros preparábamos el curso de ingreso en Campana y viajábamos a Buenos Aires para rendir los exámenes parciales y finales", contó Moruiño. Y continuó: "La preparación adentro de la escuela me ayudó mucho a sortear estas evaluaciones y además creo que me ayuda hoy en día en materias como Física, Matemática, Programación y Diseño, entre otras. Y hoy quise contarles todo esto desde la escuela para recordar todo lo que pasé y para agradecer". Moruiño fue el mejor promedio de su camada y representó a la escuela en las olimpíadas nacionales de matemática. También participó de las Prácticas Profesiona-lizantes del programa GEN Técnico, que realizó en el área de Laboratorio de TenarisSiderca. Precisamente, el segundo testimonio vinculado al aporte a la educación técnica de Tenaris estuvo a cargo de una de las participantes en el proyecto tecnológico "Paradas Inteligentes", otra de las iniciativas de GEN Técnico. "El día de hoy me encuentro en una que ya está instalada: tiene botón antipánico, paneles solares, es un bien para la comunidad. Pudimos aplicar todos los conocimientos que adquirimos en el colegio: soldadura, electricidad, pintura, cosas que a veces uno piensa cuándo las aplicará. Y de pronto una las ve plasmadas en este proyecto y te da orgullo. Muchas gracias por la oportunidad", expresó la graduada técnica de Zárate desde un móvil ubicado en el refugio que se instaló en Sarmiento y Bertolini. Sobre el final del encuentro virtual, el periodista Luis Novaresio diálogo con Martínez Álvarez y resaltó la apuesta "a largo plazo" de Tenaris. "Fui invitado a la planta Campana y me fui enamorado de la fabricación de tubos sin costura y el proyecto de la Escuela Técnica Roberto Rocca. Es un proyecto a largo plazo, como lo es la asistencia a los centros de salud, y que puede inspirar al resto de las empresas", aseguró.





Mouriño, de la primera camada de egresados de la ETRR, controla un brazo robótico durante su práctica profesionalizante en Tenaris el año pasado.





Fernández en pleno montaje de una de las ocho Paradas Inteligentes hechas en 2019 en el marco de GEN Técnico.



En primera persona, estudiantes compartieron el valor de la educación técnica

