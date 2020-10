DICTAMEN A FAVOR El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, para que sean validados por la Corte Suprema en los cargos en los que fueron nombrados por el ex presidente Mauricio Macri. El jefe de los fiscales presentó un dictamen ante el máximo tribunal y consideró que "corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada" por los tres magistrados. El dictamen de Casal se conoció luego de que esta semana el Consejo de la Magistratura le pidiera a la Corte rechazar las pretensiones de los jueces. Ahora, con las opiniones de Casal y del Consejo de la Magistratura, que no son vinculantes, el alto tribunal está en condiciones de expedirse sobre la cuestión de fondo. RECORTE APROBADO El oficialismo aprobó esta noche en el Senado el proyecto del Gobierno que concluye con el traspaso de las funciones de seguridad a la ciudad de Buenos Aires y recorta al mismo tiempo la coparticipación para el distrito porteño, mientras que la oposición se negó a votar porque considera "nula" la última prórroga de sesiones virtuales. El proyecto, que pasó a Diputados, fue aprobado con 42 votos a favor y por unanimidad, dado que luego de criticar el proyecto y realizar una defensa de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los senadores de Juntos por el Cambio se desconectaron, como una forma de desconocer la votación. FEMICIDIOS EN CUARENTENA Desde que comenzó en el país la cuarentena por la pandemia de coronavirus, hace casi siete meses, los casos de violencia de género fueron en aumento y hasta el momento hubo al menos 139 feminicidios y tres transfeminicidios. Los datos se desprenden del último informe realizado por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y en el que además se indica que en los últimos 14 días hubo 10 femicidios y un nuevo transfemicidio. Además, en el documento, que incluye datos desde el 20 de marzo pasado hasta las últimas horas, se indicó que el 63% de las víctimas fue asesinada en su vivienda y que Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos. INCENDIOS MILLONARIOS El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, advirtió este sábado que apagar los incendios en el Delta del Paraná "cuesta 20 millones de pesos diarios", ante lo cual volvió a reclamar a la Justicia que detenga a los responsables y al Congreso que sancione una ley para tipificar delitos contra el ambiente. "Los ganaderos no dejan de prender fuego en el Delta del Paraná desde hace seis meses: apagamos y a los tres días vuelven a prender. Al erario público le cuesta 20 millones de pesos diarios apagar esos incendios" en Entre Ríos, sostuvo el funcionario nacional. INTENSOS COMBATES Armenios y azerbaiyanos libraban "intensos combates" en la mayor parte del frente en Nagorno Karabaj, en el séptimo día de hostilidades en el disputado territorio separatista pese a los reiterados pedidos de tregua de la comunidad internacional. El presidente de este territorio separatista, Arayik Harutyunian, vestido con uniforme militar, declaró ante la prensa que había comenzado "la última batalla" por Nagorno Karabaj, y agregó que se unía al frente para combatir junto a sus tropas que respaldan a Armenia. "La nación y la madre patria están en peligro", declaró a periodistas. El ejército separatista logró detener el ataque a gran escala del enemigo", que se concretó "pese a los reiterados pedidos de tregua de la comunidad internacional", indicó la vocera del Ministerio de Defensa de ese país. En Stepanakert, capital de Nagorno Karabaj y blanco por primera vez de disparos de artillería el viernes, se volvieron a oír explosiones hoy a la mañana. En tanto, el primer ministro de Armenia, Nikol Pachinian, dijo en un discurso a la nación que el país se enfrenta al "momento quizás más decisivo de su historia".



4 de Octubre de 2020

