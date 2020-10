El reconocido hombre de los medios y Alejandra Fernández se casaron en el Registro Civil. El intendente Abella fue uno de los testigos. El reconocido periodista y fotógrafo Charly Schneider pasó de estar detrás de cámara para ser el foco de los lentes este jueves, cuando después de 17 años de convivencia se casó con su pareja Alejandra Fernández. La ceremonia se hizo en el marco de los casamientos extraordinarios estrictamente referidos a la salud y se desarrolló en el Registro de Civil de Campana, nada menos que con el intendente Sebastián Abella como uno de los testigos. La otra fue Eliana Bassanino. También participaron Sofía Bassanino y Teo Schneider Fernández. De esta manera, Charly -que hace pocas semanas atravesó un momento complicado de salud- dio el "si", siendo celebrado por sus amigos y también colegas de la prensa campanense, que cubrieron la ceremonia y los festejos mínimos permitidos en el marco del protocolo COVID vigente. "Un día muy especial, para agradecer a Dios por los buenos momentos pasados en esta jornada. En primer lugar agradecer a Pedro Alcides Orquiguil por la buena disposición y la interpretación de mis derechos como paciente de una enfermedad grave que permitió, respetando todos los protocolos sanitarios y preventivos, que hoy pudiera legalizar mis 17 años de amor compartidos con mi compañera Alejandra Fernández", escribió Charly en sus redes sociales. Y continuó: "Fue una ceremonia muy escueta, que era casi en secreto y que se filtro rápidamente entre mis colegas de la prensa, a quienes agradezco la buena predisposición de respetar nuestro momento y hacerme sentir la presencia de cada uno de los que se acercaron a la vereda del Registro Civil. A nuestros testigos que postergaron obligaciones para poder estar presentes. Se que algunos pueden estar molestos porque creen que tengo coronita; les juro que no es así, no le deseo a nadie pasar por las razones de este trámite; pero para ellos mil bendiciones". "Y por último al igual que mucha gente, esperar que la pandemia termine para poder festejar como se debe este tipo de eventos. Además contarles que gracias al Dr. Martín Paskevicius, que me consiguió las medicación, hoy mismo podré comenzar ya con el tratamiento", expresó Charly. Desde la redacción de La Auténtica Defensa, deseamos toda la felicidad del mundo a la flamante pareja y en especial una pronta recuperación a nuestro colega.











¡Se casó Charly Schneider!

