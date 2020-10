Efemérides del día de la fecha, 4 de octubre

DÍA MUNDIAL DEL ANIMAL Instituido por la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena en el año 1929, en este día se remarca la importancia de las otras especies que habitan el planeta y se toma conciencia acerca del irresponsable accionar del ser humano. Esta fecha fue elegida porque en la religión cristiana se conmemora a San Francisco de Asís, patrono de los animales y los ecologistas. El santo italiano vivió una vida austera respetando a los animales y a la naturaleza: "Dios quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida". En el año 1978, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Animal estableciendo en su Artículo Nº2: "el hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales." No obstante, esto no suele cumplirse. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) estima que más de 32.000 especies se encuentran en peligro de extinción; de éstas, el 41% son anfibios, 26% mamíferos, 14% aves y 30% tiburones y rayas. Actualmente, a nivel nacional, los incendios en los humedales y las sierras cordobesas están destruyendo a la fauna y a la flora. FALLECE MERCEDES SOSA Haydée Mercedes Sosa nació el 9 de julio del año 1935 en San Miguel de Tucumán, Tucumán. Criada en la pobreza, Sosa cantó desde temprana edad inspirada en las voces de Lolita Torres, Miguel de Molina y Lola Flores que escuchaba en las radios de los vecinos: "cantaba porque sí, porque me salía." La ausencia de sus padres por un viaje y de una profesora en la escuela propició que la adolescente de 14 años iniciará su carrera como cantante al ganar un concurso de Radio LV12: "mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá me llamé Gladys Osorio. Canté ´Triste estoy´ de Margarita Palacios. Cuando terminé el dueño de la radio me dijo: ´el concurso concluyó y los ganaste vos.´ Y seguí cantando en la radio." No obstante, Don Sosa se enteró de esto y le impidió seguir cantando allí hasta que las insistencias del director de la radio le hicieron ceder. Radicada en Mendoza junto a su esposo, el músico Oscar Matus, la incipiente cantante lanzó su disco debut "La voz de la zafra" en el año 1962. Al año siguiente, formó el Movimiento del Nuevo Cancionero,una corriente renovadora del folklore, con Tito Francia y Armando Tejada Gómez. En el año 1965, lanzó su segundo disco "Canciones con fundamentos"; asimismo, por obra del cantante JorgeCafrune, "La Negra" subió al escenario en el Festival Folklórico de Cosquín y deslumbró a los presentes cantando "Canción del derrumbe indio"de Fernando Figueredo Iramain: "canté con una cajita nomás. Tuve un éxito muy grande, y ahí ya me contrató la Philips para grabar. Fue una actuación muy importante en mi carrera. Es más, fue la definitiva." Así, con su disco "Yo no canto por cantar" (1966) alcanzó la fama. A lo largo de los años se sucedieron los álbumes "Para cantarle a mi gente" (1967), "El grito de la tierra" (1970), "Homenaje a Violeta Parra" (1971) y "Mercedes Sosa en Argentina" (1982), entre otros. Falleció en el año 2009 en Buenos Aires. HISTÓRICO GOL DE CABEZA DE MARTÍN PALERMO Un día como hoy en el año 2009, Martín Palermo metió un histórico gol de cabeza desde casi 40 metros. En ese entonces se disputaba la Fecha 7 del Apertura 2009 en La Bombonera y el equipo local empataba 2 a 2 contra Vélez; pero todo cambió a los 29 minutos del segundo tiempo cuando el arquero, Germán Montoya, rechazó defectuosamente con el pie y la pelota llegó al "Titán" que, con un potente cabezazo, definió el triunfo "xeneize".

Efemérides del día de la fecha, 4 de octubre

