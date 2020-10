Vacunación: responsabilidad y obligación

La prevención primaria a través de las vacunas es una estrategia de salud pública prioritaria en Argentina. El Calendario Nacional de Vacunación reúne todas las vacunas que tenemos que darnos, de manera obligatoria y gratuita, a lo largo de nuestra vida. Debido a la realidad epidemiológica local y el desarrollo de nuevas vacunas, el Calendario se ha ido actualizando. Por eso hay que prestar atención a si se incorpora una nueva vacuna para niños, niñas o adultos y hay que aplicársela. La ley 22.909 establece que las vacunas son gratuitas y obligatorias para todas las personas. Es una política pública que prioriza tanto el beneficio individual como el impacto social. Son gratuitas porque es responsabilidad del Estado asegurar su acceso en todo el país. Son obligatorias porque además de protegernos individualmente, si nos vacunamos todos se interrumpe la circulación de virus y bacterias, y así se benefician también aquellas personas que no pueden vacunarse. Este tipo de protección se llama efecto rebaño y es muy importante para la salud pública. El certificado de vacunas o carnet de vacunación es el documento que registra todas las vacunas que recibió una persona. Allí se marcan y sellan cada una de las vacunas que recibe a lo largo de su vida, lo que nos permite saber cuáles ya tenemos y cuáles nos faltan. Es muy importante cuidarlo, llevarlo al vacunatorio y conservarlo porque hay vacunas para todas las etapas de la vida. Las únicas personas que tienen que vacunarse con orden médica son aquellas que presentan factores de riesgo: 1. Personas con cáncer de órgano sólido, trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de órganos sólidos. 2. Personas con inmunodeficiencias congénitas. 3. Personas que viven con VIH. 4. Personas con anemia drepanocítica, talasemia mayor trombocitopenia idiopática, linfoma, mieloma, leucemia mieloide crónica, enfermedades por depósito, etc. 5. Recién nacidos prematuros. 6. Personas con enfermedades crónicas o tratamientos que produzcan una baja en las defensas: nefropatías, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, hepatopatías, cirrosis, diabetes, implante coclear, pacientes bajo tratamiento inmunosupresor o corticoideo. Todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias para la población que corresponda según calendario nacional de vacunación vigente. Existen vacunas especiales para situaciones epidemiológicas específicas. No se encuentran dentro del Calendario Nacional, pero sí las provee la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) para casos particulares por indicación médica a personas en situaciones especiales. Fuente: https://www.huesped.org.ar/



Vacunación: responsabilidad y obligación

