Dra. Cecilia López





Dra. Analia Barchiesi (Gineco-Obstétra)





Lic. Irina Reboni

Pensado para las mujeres y hombres que están atravesando el periodo previo a la menopausia y andropausia, llamado climaterio, donde las necesidades van cambiando tanto en el aspecto clínico, nutricional y el sexual fundamentalmente. A raíz de este último punto hemos creado este nuevo concepto en atención transdisciplinaria donde los profesionales trabajan de manera paralela, aunando conocimientos para lograr la mejor atención integral de la paciente. Desde lo clínico, la Dra. Cecilia López nos da cuenta de la nueva incorporación del Centro Médico Rawson, donde se realiza una evaluación inicial completa considerando los antecedentes personales asociados al laboratorio -Hormonal, cardiológicos y las distintas especialidades que se requieran en cada caso INDIVIDUAL para poder tener salud integral en esta etapa de la vida CLIMATERIO que se caracteriza por una serie de fenómenos con DISMINUCION NDE LAS GLANDULAS SEXUALES que afectan al organismo TODO y decidir en conjunto la terapia hormonal en cada caso. Desde lo nutricional, la Lic. Irina Reboni, aporta que es necesario contar con una alimentación completa, variada y saludable a la hora de pensar en mejorar nuestro rendimiento sexual. Los pilares fundamentales para la salud, en todos sus aspectos, como las patas de una mesa, son alimentación saludable y multivitamínica, ejercicio físico, chequeos anuales de salud y bienestar psico-social. Por su parte, la Dra. Analía Barchiesi nos presenta la nueva técnica que mejora la salud sexual de las mujeres y hombres en climaterio-menopausia, el chip sexual o del rejuvenecimiento. CHIP SEXUAL O CHIP DEL REJUVENECIMIENTO Para hablar del chip sexual o del rejuvenecimiento, debemos primero aclarar algunos conceptos, las mujeres también tienen testosterona, en menor cantidad que los hombres, pero la tienen. Aunque es mejor conocida como una hormona masculina, la testosterona es importante para la salud sexual femenina, ya que contribuye a la libido y al orgasmo, además de ayudar a mantener la función metabólica normal, la fuerza muscular, la función cognitiva y el estado de ánimo. La testosterona disminuye en las mujeres a partir de los 25 años aproximadamente, de manera que los niveles plasmáticos de una mujer de 40 años pueden llegar a ser la mitad de los que tenían a los 20 años y en el caso de los hombres empieza a disminuir entre los 40 y 55 años. Esta disminución puede relacionarse con numerosos síntomas y signos propios del proceso de envejecimiento como disminución de la vitalidad, alteraciones del estado de ánimo (irritabilidad tristeza, ansiedad…), cansancio permanente, disminución de la libido, sofocos, descalcificación de los huesos, pérdida de masa muscular y fuerza, aumento de peso graso, pérdida de memoria y alteraciones del ritmo vigilia sueño. Muchos de estos síntomas se dan también antes de la menopausia y pueden deberse a la disminución de los niveles de testosterona y no a la baja de estradiol propia de la menopausia. La terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas (THBR) es una excelente opción para los que sufren de estos síntomas. Por lo tanto, los beneficios de la terapia con esta hormona incluyen: 1- Aumenta los niveles de energía 2- Incrementa la libido 3- Protege contra las enfermedades cardiacas 4- Reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 5- Reduce la ansiedad mejora la función cognitiva 6- Reduce la depresión 7- Reduce el riesgo de osteoporosis 8- Aumenta la pérdida de peso 9- Mejora la masa magra muscular Hay cientos de artículos científicos que avalan el uso de la THBR en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la calidad de vida a lo largo de los años. Sin embargo, su uso todavía no esta tan extendido entre la población y los profesionales médicos, por distintos motivos, no estrictamente científicos Las formas de reponer esta hormona: - vía transdérmica (cremas o gel tópico): fabricados por una farmacia autorizada y se aplican en la cara interna de la muñeca, y en algunos casos en el área genital. Este tipo de THRB es perfecta para las personas que desean evitar el uso de inyecciones - inyecciones de testosterona: como su nombre lo indica son inyecciones intramusculares que se aplican una vez a la semana - el parche de testosterona para la piel: se aplica una vez al día por la noche - vía oral (pastillas): se colocan en la encía o en la mejilla dos veces al día, donde se disuelve y se absorbe para entrar al torrente sanguíneo. - Implantes subdérmicos, pellets (mal llamado chip): Los gránulos de testosterona son muy pequeños, miden aproximadamente 9 mm de longitud y 3 mm de diámetro. Se implantan debajo de la piel, generalmente en el área de los glúteos cerca de la cadera, donde liberan testosterona lentamente durante un periodo de 5-6 meses. Debido a que mantiene constantes los niveles en sangre, los pellets son el método preferido para el reemplazo de testosterona bioidéntica. Pellet de testosterona versus otros métodos Otros métodos de reemplazo de testosterona, como cremas o geles, requieren una aplicación diaria que para algunos, puede ser difícil de recordar. Las inyecciones pueden ser dolorosas y difíciles de autoadministrarse, y los métodos tópicos e inyectables pueden ser incomodos cuando se viaja. La administración inconsistente también puede ser un problema con estos métodos. Los beneficios del pellet de testosterona incluyen: - Mas cómodo que otros métodos - No causa irritación de la piel como algunos geles o cremas - No requiere dosificación diaria - Proporciona una liberación constante de testosterona y le ayuda a evitarlos altibajos de la dosis - Con frecuencia el pellet es más rentable que otros métodos de liberación En CMR combinamos métodos comprobados de medicina preventiva con tecnología de avanzada para ayudarle a frenar el proceso de envejecimiento y combatir las enfermedades relacionadas con la edad. Tener presente que detrás de este equipo se encuentran todas las especialidades de CMR y los estudios diagnósticos necesarios para que tu tratamiento sea seguro, individual y saludable. Tener un adecuado equilibrio hormonal vital para mantener una mente y cuerpo sanos. Después de pruebas exhaustivas, desarrollaremos un plan de tratamiento personalizado que se ajustara a sus objetivos y necesidades específicas. No dude en consultarnos. Dra. Cecilia López, Dra. Analia Barchiesi (Gineco-Obstétra), Lic. Irina Reboni - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar



