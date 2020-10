La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/oct/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Amar a Dios, en tiempos de pandemia"

Por María Victoria Paredes











Quizás te hayas cuestionado cómo poder continuar con tu relación con Dios estando los templos cerrados; en primer lugar, tenemos que entender que Dios no está en un edificio, ni que un edificio es la Iglesia, su presencia magnífica y santa, no cabe en cuatro paredes; nosotros somos la Iglesia, dónde estemos, nosotros somos miembros del Cuerpo de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el supermercado; "Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mateo 18:20). "Yo amo a Dios" es una frase que he escuchado en varias ocasiones, incluso yo misma la he mencionado; pero, ¿qué es realmente amar a Dios? Podemos amar a Dios a través de nuestras acciones, nuestras alabanzas, nuestra obediencia. En (Juan 15:1) Jesús dice: "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos"; continúa en otros versículos: "El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará", "El que no me ama, no obedece mis palabras","estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió". Jesús es el puente para llegar a tener una relación con nuestro Padre Celestial: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí"(Juan 14:6). Es decir, amar (obedecer) a Dios es igual a amar (obedecer) a Jesús, nuestro salvador. La obediencia nos llevará a ser bendecidos por nuestro Dios, quien nos ama y nos ha dejado Su Palabra en un libro, el cual debería ser nuestro manual de vida: "La Biblia". Leer la Biblia nos permitirá conocer a este único y soberano Dios, acrecentando nuestro vínculo, conociendo sus mandatos, nos guiará por el camino de la Fe, hacia nuestra Salvación, nos dará sabiduría, nos transformará y llevará a profundizar nuestra relación con el Creador a otro nivel más elevado y verdadero. "Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia" (2da Timoteo 3:16). Cambiará nuestra realidad de manera tal que ansiaremos que otros conozcan de Dios leyéndola. (Hebreos 1:12)"Ciertamente, la Palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón". Tenemos un Dios maravilloso por conocer, por alabar, por venerar, por amar…leyendo Su Palabra seremos bendecidos en nuestra vida. "Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan" (Salmo 119:2) "Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella"(Salmo 1:12). Recuerda que es un tema de relación (no religión), tener una relación íntima con Dios, leer y estudiar Su Palabra, van de la mano, y te llevarán por la senda de la justicia, al reino de Dios; basta con creer, con reconocer a Jesús como tu Salvador y Señor, deja que la gracia de Dios te alcance. Busca a alguien que tenga a Cristo en su corazón y te aconseje…no dejemos que esta pandemia nos quite la posibilidad de tener un encuentro cercano con Dios. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! María Victoria Paredes. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana -Tel. 03489.427296luisgurodas@yahoo.com.ar





