La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/oct/2020 El Día que la Tierra se Detuvo:

El Evangelio de Juan (Según Giorgio Bongiovanni)

Domingo 4 de Octubre de 2020











"…Lo que puedo decir a modo de prólogo es que yo responderé a aquello que he vivido porque yo al evangelio de Juan lo he vivido en primera persona…" (G.B.) "El espíritu del Paráclito es el Consolador. La imagen que nosotros difundimos y que siempre pido de poner en todas las habitaciones como presencia en todas las casas de nuestra comunidad, aquella imagen que nosotros llamamos "El Consolador" es el espíritu del paráclito. Porque Juan es el medio, el instrumento de la enseñanza cósmico de este tiempo. De hecho la personificación de Juan, es la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo junto. Porque Juan anuncia la verdad de la segunda venida de Cristo, la verdad de las leyes del Padre, y la verdad de las apariciones de la Virgen María que es el espíritu Santo. Aquello es el consolador. Entonces hoy yo soy un instrumento de esta voluntad. Eugenio ha estado antes que mí y luego de mi, aquel o aquellos que hayan sido elegidos para ser la voz del Consolador. ()… Don Ciotti es un instrumento a mi juicio del Cielo, del Padre, del Hijo. Sobre todo de Cristo para dar testimonio de la verdad, la justicia, el apostolado, la enseñanza de Cristo dentro de la cotidianidad en lo que refiere al testimonio de la justicia y la verdad. Esto sí, absolutamente. Pero el Consolador es aquel que justamente está explicando todo esto. Porque si no hubiese sido dado la explicación sobre las cosas Celestes, que se manifiestan en este tiempo, ninguno de nosotros ni siquiera tú (Flavio), sabríamos quien es Don Ciotti. Ninguno. Quien lo está diciendo desde 1952 hasta hoy es el Consolador. Te está explicando que cosas son los UFOS, los extraterrestres, las profecías, las apariciones de la Virgen, los terremotos, "los ángeles de ayer", las dimensiones, el retorno de Cristo... la verdad cósmica está explicando el Consolador. Es aquello respecto a lo que Jesús había dicho "Yo no se los puedo explicar, les enviare al Consolador". Entonces el Consolador está presente en medio de nosotros desde 1952 hasta hoy. Y es la representación viva de la palabra de Juan. No respecto a la acción de Juan, (sino) de la palabra de Juan. Entonces la palabra de Juan es aquella que nosotros estamos transmitiendo. Esto es: la mía, también la tuya, también la de Pier Giorgio, la de Omar Cristaldo... Esto es el Consolador. Yo soy la punta de la lanza, la flecha somos todos nosotros. Primero fue representado por solo uno, que fue nuestra guía. Cuando este uno, Eugenio Siragusa, dejo el testimonio a la señal de los estigmas. Este Consolador quedo un poco personificado en una persona como yo, junto a todas las perlas que Eugenio ha dejado, que son ustedes…" "…el Padre nuestro dice "No nos dejes caer en la tentación". Prácticamente no es el diablo quien te tienta, es Dios es persona. Y nos tienta para fortificar nuestra Fe. Pero esto no es solamente una interpretación del Padre nuestro, que Cristo nos ha dejado en el monte del Olivo, que es algo que cada uno puedo interpretar a su modo. Hay otro pasaje perfecto que me da argumentos para decir que es Dios quien te tienta. Es cuando Cristo va al desierto. El evangelio dice claramente: "El espíritu de Cristo lo condujo al desierto". Pero es tonto el espíritu de Cristo que va solo al desierto para dejarse tentar? es masoquista? Por lo tanto es Dios quien lo conduce al desierto. Y si Dios lo conduce en el desierto entonces es aliado del diablo?! Y entonces el diablo y Dios son enemigos de Cristo?! Lo cual es una contradicción en términos. En cambio es Dios quien le da órdenes al diablo de llevar a su Hijo al desierto. El Hijo comprende que el diablo obedece a Dios y se deja tentar. Y vence la tentación. No le dice "no tentar al Hijo de Dios", le dice "no tentar al Señor tu Dios". Porque Él le quiere decir al diablo "yo soy consciente de estar encarnado en Jesús y soy tu Dios". Entonces lo vence. Entonces cuando Cristo dice "No tentaras al Señor tu Dios" está respondiendo a su Padre diciendo "mira que soy consciente en el cuerpo y espíritu de Cristo". No "estoy" tentando en la materia, ni en el ego, ni en la pasión. Entonces vence: "Yo soy el Señor tu Dios". Él tiene plena realización de ser Cristo en Jesús y entonces el diablo se va…" "…gracias a Dios la segunda venida de Cristo prescinde de nuestro libre albedrio. Pero depende de nosotros si deseamos tener la segunda venida de Cristo, en un tiempo de paz de armonía, y de exaltación del amor y de la justicia, o lamentablemente en un momento donde seamos todos zombis, andrajosos, hechos pedazos por las guerras y las catástrofes. Seria bello que si Cristo ha programado de venir dentro de 10 años, en el 2030 (no lo sé, obviamente es un fecha que estoy inventando) que nosotros estuviésemos en una situación pacifica incluso con una crisis, pero donde no haya ocurrido ninguna guerra mundial, que estemos acá a pesar de todos nuestros pecados mortales… seria bello. Mi miedo es que Cristo retorna después de una tercera guerra nuclear. Esperemos que no. Jesús retorna independientemente de nuestra libre albedrio. Como 2.000 años atrás, el libre albedrio no ha frenado la encarnación de Jesús en la Santísima Madre María. Dependía de la elección del pueblo de Israel aceptarlo o rechazarlo. Pero Él debía venir y hoy retornará."Continúa el próximo domingo. Ingresá a: Facebook: EldíaQuela Tierra Sedetuvo, viernes 21 hs Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 viernes 15 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

El Día que la Tierra se Detuvo:

El Evangelio de Juan (Según Giorgio Bongiovanni)

Domingo 4 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar