"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

4 de Octubre de 2020 - Año II - Edición Nº 100 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA XIV MISIÓN JUVENIL DIOCESANA Con gran esfuerzo y entusiasmo los jóvenes de la diócesis de Zárate - Campana estuvieron participando los días 2 y 3 de octubre de la Misión Juvenil Diocesana alentados por el lema "¡No tengan miedo de creer, de esperar y de amar!". La Misión se viene desarrollando por las redes sociales Facebook y You Tube siguiendo un extenso cronograma de actividades que incluyen testimonios, encuentros de oración, de reflexión, de adoración al Santísimo y la actuación del grupo musical de alabanzas Lumen Sky. La Hermana Guadalupe con mucho amor compartió su testimonio misionero en Siria Estas son algunas de sus frases: "El no tener miedo es uno de los signos de Jesucristo" "Soy cristiano o no lo soy. No hay medio" "¿Que estamos haciendo nosotros para conquistar la vida para Jesucristo?" "Qué todos los cristianos se enteren que hay hermanos en medio Oriente dando su vida por la fe, por Jesucristo" Para este domingo 4 de octubre está previsto iniciar el encuentro a partir de las 15 hs. con nuevos testimonios, peña folklórica y Misa de cierre y bendición. Los que desean más novedades pueden visitar las redes sociales de la Pastoral Juvenil: @pastoraljuvenilzc.

Gracias Hermana Guadalupe 46º PEREGRINACIÓN JUVENIL A LUJÁN Con el lema "Madre abrazamos, queremos seguir caminando" se realizó la Primera Peregrinación Virtual al Santuario de Luján. El Papa Francisco participó a través de un mensaje en video para los peregrinos. Dada la instancia sanitaria que estamos atravesando por la pandemia, la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular junto con la Basílica Nuestra Señora de Luján y la Conferencia Episcopal Argentina, realizaron el 3 de octubre desde las 6 hs hasta las 24 hs. una mega transmisión por las redes sociales. Que incluyó testimonios de organizadores y peregrinos, rezo de rosarios y la Santa Misa presidida por el Arzobispo de Buenos Aires: Mons. Mario Poli. Quien manifestó: "Me parece que la Virgen nos está enseñando que siempre vamos a su casa de visita. Esta vez tenemos que aceptar que venga a nuestras casas de visita. Dejemos que Ella haga ´la Visitación´ como hizo con su prima Isabel. Abrámosle las puertas del corazón, de nuestra casa, si tenemos una imagen le prendemos una velita, sabemos que Ella está en cuerpo y alma, en el Cielo y en la Tierra" Podés revivir la peregrinación virtual en https://peregrinacionlujan.org.ar/ o por Facebook en Peregrinación Juvenil A Luján.

La Virgen iniciando su peregrinación DÍA INTERNACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES El 1º de octubre se celebró el Día internacional de los Adultos Mayores y también la fiesta del Movimiento de la Vida Ascendente. El Padre Osvaldo Montferrand nos acercó unas reflexiones que compartimos: Un salmo propone: "En la vejez seguirán dando frutos", y nosotros lo consideramos un programa de vida. Queremos vivir de tal manera que podamos seguir irradiando a los que nos rodean todo lo recibido de Dios. Las etapas de nuestra vida, todas, han sido importantes y ésta también lo es, con la ventaja que ahora conocemos mucho más. Dar frutos es un desafío que el Evangelio considera como una prueba: "por sus frutos se conoce el árbol". De modo que esperan de nosotros la sonrisa serena del que tiene una mirada positiva de la vida, esperan palabras que animen a los que están en las primeras etapas y también el consejo atinado del que ya vivió muchas tormentas. No podemos dejar que estos encierros por la pandemia nos arrinconen en la soledad, ahora no tenemos reuniones o visitas, pero podemos inventarnos otras cosas que nos permitan estar bien comunicados y transmitirnos todas las novedades. Y también podremos hacernos ayudar por nuestros nietos para aprender las nuevas formas de comunicación que nos ofrece el siglo veintiuno. Los abrazo a todos (manteniendo la distancia y sólo con los codos…) y le pido a Dios nos bendiga siempre.

Día del Adulto Mayor JUBILEO MATRIMONIAL Como estaba previsto, el sábado 3 de octubre se realizó del Jubileo Matrimonial 2020. Luego de la misa celebrada en la Catedral Santa Florentina por los Padres Fernando Crevatin y Giovanni Guarino Los matrimonios que durante este año cumplieron 25 y 50 años de casados, renovaron sus votos matrimoniales delante de sus familias en sus propios hogares, que además se pudo seguir a través de las redes sociales. En la próxima edición de Semblanzas ampliaremos. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

