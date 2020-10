Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio, recordaron que los CUD cuyo vencimiento operen entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2020, se prorrogan automáticamente por el plazo de un año. Solo se reciben trámites nuevos. Desde la Dirección de Discapacidad del Municipio comunicaron que actualmente solo se tramitan exclusivamente los Certificados Único de Discapacidad (CUD) que se gestionen por primera vez. Es este sentido, recordaron que la Agencia Nacional de Discapacidad –en este contexto de pandemia- determinó que todos los certificados cuyo vencimiento opere entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2020, se prorrogan automáticamente por el plazo de un año. Es decir, que contarán con 12 meses más de validez a partir de su fecha de vencimiento. Por esta razón, aquellos CUD que venzan este año no necesitarán ningún tipo de renovación. Según explicaron, se trata de preservar la salud de quienes lo solicitan. Por tal motivo también se determinó que aquellos que tramitan por primera vez accedan a juntas con la frecuencia habitual. No obstante -detallaron desde el área de Discapacidad del Municipio- se llevan a cabo mediante videollamada o llamado telefónico en el caso de que el paciente no cuente con la tecnología requerida. Por último, informaron que para agilizar la gestión del CUD, previamente podrán solicitarse vía mail (discapacidadmcampana@gmail.com) las planillas para iniciar el trámite. Solo deberá informarse la patología y diagnóstico en cuestión. El mail se responderá con la documentación necesaria para tal fin. La Dirección de Discapacidad atiende al público de lunes a viernes de 8 a 13 en 25 de Mayo 1117. Sin embargo, desde el Municipio instaron a evitar la circulación y asistir solo en el caso de que sea obligatoria la presencialidad. Para ello, previamente podrán realizar consultas mediante el mail anteriormente indicado o comunicándose al 448012.

Rige la renovación automática del Certificados Único de Discapacidad

