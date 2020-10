Diez de los 26 jugadores del plantel actual pasaron por las divisiones inferiores del club. Y son parte importante del trabajo que encabeza Felipe De la Riva camino a la reanudación de la competencia. Si toda crisis es también una oportunidad, el desorden que ha generado la pandemia de coronavirus en el fútbol argentino y cómo ha afectado en especial a muchos de los equipos de Ascenso son factores que se han combinado para ofrecer una gran chance a varios juveniles de Villa Dálmine. Es que en el plantel de transición que ha conformado el Violeta para cerrar el año, 10 de sus 26 integrantes han pasado por las divisiones inferiores del club. Un porcentaje inédito en los últimos años. "La idea siempre es tratar de sumar juveniles al plantel de Primera División y que ellos compartan con jugadores de experiencia para su desarrollo. Sin embargo, no es tan fácil para los chicos ganarse un lugar y jugar; es algo que cuesta en todos los clubes, no solo en Villa Dálmine ", había comentado el Presidente Diego Lis antes de comenzar a trabajar en la conformación del actual plantel, consultado sobre el lugar que iban a tener los valores del club en esta transición. Finalmente, por estos días, bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva están trabajando los arqueros Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz; los defensores Leonel Montani y Francisco Lavielle; los mediocampistas Gino Olguín y Juan Ignacio Varela; y los delanteros Valentín Umeres, Lucas Cajes y Gastón Martiré, quien regresó recientemente tras estar a préstamo en Fundación Amigos de Mendoza. El décimo nombre ya no cataloga como juvenil, pero es, sin dudas, un valor del club: Federico Recalde, quien lleva seis años en el plantel profesional. "Fede es un referente para nosotros. Nos ayuda y, a su manera, nos involucra en el grupo. Él sabe lo difícil que es ganarse un lugar y nosotros lo valoramos mucho por todo lo que la peleó para ello", lo elogia Salerno, quien días atrás firmó su primer contrato profesional. "Fue un sueño cumplido, algo maravilloso", reveló el chico de 19 años, oriundo de Lima, quien llegó al Violeta en Novena División. "Como proyecto a futuro sirve mucho que estos chicos tengan esta experiencia de compartir entrenamiento con jugadores de la categoría", señala Damián Rivas Karlic. "El día a día, la exigencia de una pretemporada y el poder tener minutos en el primer equipo motiva a todos los que trabajamos para que el club tome identidad propia en ese sentido", agrega el Director Deportivo de la institución en diálogo con LAD. Una de las cuestiones que más se siente en esa transición entre las divisiones juveniles y el plantel profesional es la parte física. "Estamos trabajando en forma conjunta tanto con los preparadores físicos como con el nutricionista para que ellos crezcan en este aspecto, que es fundamental. Pero al mismo tiempo, con los entrenamientos, los chicos crecen también tanto en lo técnico como en lo táctico y van tomando idea de lo que el entrenador del primer equipo requiere en cada puesto", explica Rivas Karlic. Salerno asiente en ese sentido: "Lo más difícil es adaptarte a la exigencia del entrenamiento, a entender que el margen de error es mínimo, a diferencia de lo que sucede en inferiores. Pero más allá de que tenemos cosas por mejorar, sentimos que estamos a la altura", afirma. El juvenil de 19 años también comentó cómo están viviendo este momento, cómo se han insertado en el plantel y el trato con el entrenador: "Nosotros estamos contentísimos. Por suerte es un grupo excelente, con una competencia interna muy sana. Y Felipe es muy exigente, pero nos da lugar de participación, nos ayuda a que nos podamos desenvolver de la mejor manera. Nos hace sentir parte". Al firmar contrato, el arquero es uno de cuatro juveniles surgidos de la institución que actualmente tienen vínculo profesional con el club (los otros son Recalde, Martiré y Francisco Nouet, quien se encuentra a préstamo en Flandria). "Que Salerno haya firmado contrato demuestra que es una apuesta concreta del club a trabajar y potenciar. Creemos en sus condiciones y si bien tenemos en claro lo que significa el puesto de arquero, apuntamos a darle tranquilidad, que sepa que es importante y que si sigue este camino pronto le va a llegar su oportunidad", comentó Rivas Karlic. En busca de ese anhelo trabajan también Montani, Lavielle, Olguín, Varela, Cajes y Umeres, el atacante de 17 años que es señalado como "la joyita del club". Incluso ha sorprendido al propio De la Riva en este mes de entrenamientos. "Valentín tiene esa frescura de alguien que puede crecer rápidamente. Posee una forma de jugar que nos entusiasma, pero no debemos apurarnos, porque puede ser contraproducente, sobre todo para él", lo destaca Rivas Karlic. Mientras tanto, en este plantel de "transición" que ha conformado el Violeta, cada uno de ellos es importante para que Felipe pueda avanzar con la preparación del equipo camino a la reanudación de la competencia. Y quizás ello no solo se termine viendo en los entrenamientos, sino también una vez la pelota comience a rodar oficialmente.

OLGUIN, LAVIELLE, MARTIRÉ Y MONTANI, CUATRO DE LOS JUVENILES QUE ESTÁN TRABAJANDO CON LA PRIMERA.





VALENTÍN UMERES, “LA JOYITA" DE 17 AÑOS. FUE PROMOVIDO LA PASADA TEMPORADA AL PLANTEL PROFESIONAL. JORNADA DE AMISTOSOS PARA LA CATEGORÍA Ocho equipos de la Primera Nacional disputaron ayer encuentros amistosos en el marco de sus respectivas preparaciones camino a la reanudación de la competencia que definirá dos ascensos a la Liga Profesional: -Platense le ganó 1-0 como local a Brown de Adrogué con un tanto de Joaquín Susvielles de penal. En tanto, en el encuentro entre suplentes igualaron 0-0. En esta segunda parte del ensayo jugó el campanense Germán Águila para el Tricolor. -Chacarita empató 2-2 con Estudiantes de Caseros como local. Para el Funebrero marcó Santiago Giordana (ex Villa Dálmine) por duplicado, mientras que para el Pincha lo hicieron Gastón Verón y Francisco González Metilli. En el duelo entre suplentes ganó Estudiantes 1-0 con gol de Diego Figueroa. -Atlético Rafaela igualó 1-1 con Newells en el Coloso Marcelo Bielsa. El equipo dirigido por Walter Nicolás Otta se puso en ventaja con tanto de Ayrton Portillo, pero Ignacio Scocco estableció el empate definitivo. -All Boys igualó 1-1 con Argentinos Juniors con un gol del defensor Ignacio Vázquez. Fue el segundo amistoso para el elenco de Floresta, que ya se había medido anteriormente con Huracán. -Finalmente, Instituto y Talleres no se sacaron ventajas en Córdoba y terminaron 0-0. EL TURNO VIOLETA Para Villa Dálmine, este tipo de ensayos futbolísticos comenzarán el próximo sábado. De allí en adelante, la agenda de Felipe De la Riva ya luce casi completa, con cinco amistosos ya confirmados: frente a Almagro, el sábado 10 como visitante; contra Quilmes, el sábado 17 como visitante; ante Chacarita, el miércoles 21 como local; frente a Platense, el sábado 24 como visitante; y contra Acassuso, el miércoles 28 como local.

Villa Dálmine; los juveniles ganan participación en la preparación

