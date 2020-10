Ocho equipos de la Primera Nacional disputaron ayer encuentros amistosos en el marco de sus respectivas preparaciones camino a la reanudación de la competencia que definirá dos ascensos a la Liga Profesional: -Platense le ganó 1-0 como local a Brown de Adrogué con un tanto de Joaquín Susvielles de penal. En tanto, en el encuentro entre suplentes igualaron 0-0. En esta segunda parte del ensayo jugó el campanense Germán Águila para el Tricolor. -Chacarita empató 2-2 con Estudiantes de Caseros como local. Para el Funebrero marcó Santiago Giordana (ex Villa Dálmine) por duplicado, mientras que para el Pincha lo hicieron Gastón Verón y Francisco González Metilli. En el duelo entre suplentes ganó Estudiantes 1-0 con gol de Diego Figueroa. -Atlético Rafaela igualó 1-1 con Newells en el Coloso Marcelo Bielsa. El equipo dirigido por Walter Nicolás Otta se puso en ventaja con tanto de Ayrton Portillo, pero Ignacio Scocco estableció el empate definitivo. -All Boys igualó 1-1 con Argentinos Juniors con un gol del defensor Ignacio Vázquez. Fue el segundo amistoso para el elenco de Floresta, que ya se había medido anteriormente con Huracán. -Finalmente, Instituto y Talleres no se sacaron ventajas en Córdoba y terminaron 0-0. EL TURNO VIOLETA Para Villa Dálmine, este tipo de ensayos futbolísticos comenzarán el próximo sábado. De allí en adelante, la agenda de Felipe De la Riva ya luce casi completa, con cinco amistosos ya confirmados: frente a Almagro, el sábado 10 como visitante; contra Quilmes, el sábado 17 como visitante; ante Chacarita, el miércoles 21 como local; frente a Platense, el sábado 24 como visitante; y contra Acassuso, el miércoles 28 como local.

EN VICENTE LÓPEZ JUGARON PLATENSE Y BROWN DE ADROGUÉ



Primera Nacional:

Jornada de Amistosos para la Categoría

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar