Además, Independiente cayó con Gimnasia, mientras Vélez venció 2-1 a Lanús y Huracán superó 4-2 a Arsenal. Ayer, en total, se disputaron diez amistosos que involucraron a equipos de Primera División. Con la mira puesta en una futura reanudación del campeonato local, diferentes equipos de la Liga Profesional disputaron ayer amistosos de preparación para seguir avanzando con la puesta punto y para que sus futbolistas ganen minutos de rodaje. En el River Camp de Ezeiza, los suplentes del Millonario recibieron al San Lorenzo de Mariano Soso. El lateral derecho Gino Peruzzi abrió la cuenta para el Ciclón, pero una ráfaga consumada por Cristian Ferreira, Elías López y Federico Girotti puso 3-1 arriba al local. Finalmente, un tanto de Óscar Romero y otro de Peruzzi provocaron el 3-3 final. En Avellaneda, Independiente cayó 1-0 con Gimnasia de La Plata en el duelo entre titulares (el gol lo marcó Lucas Barrios, quien se lesionó en la misma jugada), pero luego se repuso en el duelo entre suplentes con una victoria 4-0 en la que se destacó el triplete de Nicolás Messiniti (ex Defensores de Belgrano y Temperley) y la presencia de Nicolás Del Priore (ex Villa Dálmine). En tanto, en Liniers, Vélez derrotó 2-1 a Lanús con goles de Lucas Janson y Juan Martín Lucero. En este segundo tanto tuvo participación decisiva Fernando Gago, quien volvió a jugar un encuentro amistoso tras su última lesión de ligamentos cruzados de su rodilla. En el estadio Adolfo Tomás Ducó, Huracán venció 4-2 como local a Arsenal con goles de Lucas Merolla, Andrés Chávez, Juan Garro y Santiago Hezze. Mientras que Jonathan Candia y Nicolás Miracco anotaron para los dirigidos por Sergio Rondina. En los demás encuentros amistosos de ayer se dieron los siguientes resultados: Central Córdoba 2-1 Atlético Tucumán (en el duelo entre suplentes, para los santiagueños jugó Nahuel Banegas, ex Villa Dálmine), Banfield 3-0 Argentinos Juniors, Unión (SF) 1-2 Rosario Central, Newells 1-1 Atlético Rafaela (otro gol de Scocco para La Lepra), Godoy Cruz 0-0 Gimnasia de Mendoza y Talleres 0-0 Instituto.

MILLONARIOS Y SANTOS SE MIDIERON EN EL RIVER CAMP DE EZEIZA



Liga Profesional:

San Lorenzo empató 3-3 con los suplentes de River

