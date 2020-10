JUEGA EL BARSA

Por la quinta fecha de La Liga de España, Barcelona (que jugó dos partidos, ganó los dos y no sufrió goles en contra) recibirá a Sevilla en el partido más atractivo de la jornada de este domingo (16.00, DirecTV). Antes, Real Madrid visitará a Levante (11.00, ESPN). Hoy también se medirán: Osasuna vs Celta de Vigo, Alavés vs Athletic Bilbao y Cádiz vs Granada. Ayer, en tanto, Betis venció 2-0 como visitante a Valencia y quedó como único líder con 9 unidades en cinco presentaciones. Además jugaron: Valladolid 1-2 Eibar, Atlético Madrid 0-0 Villarreal, Elche 0-0 Huesca y Real Sociedad 3-0 Getafe.

BIELSA VS PEP: TABLAS

Leeds United, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, igualó ayer 1-1 como local con el Manchester City de Pep Guardiola en un partido vibrante entre dos entrenadores que se admiran mutuamente. En tanto, Everton le ganó 4-2 a Brighton y se mantiene como líder con puntaje perfecto. Por esta cuarta fecha de la Premier League también jugaron: Chelsea 4-0 Crystal Palace y Newcastle 3-1 Burnley. Hoy domingo se disputarán otros seis encuentros: Leicester vs West Ham (8.00, ESPN), Southampton vs West Bromwich, Arsenal vs Sheffield United, Wolverhampton vs Fullham, Manchester United vs Tottenham (12.30, ESPN) y Aston Villa vs Liverpool (15.15, ESPN).

SERIE A DE ITALIA

En la continuidad de la tercera fecha del campeonato, Sassuolo goleó ayer 4-1 a Crotone, mientras que Romas superó 1-0 a Udinese como visitante. Hoy domingo jugarán: Atalanta vs Cagliari (7.30, ESPN), Benevento vs Bologna (10.00, Fox Sports), Lazio vs Inter (10.00, ESPN), Parma vs Hellas Verona (10.00, Fox Sports), Milan vs Spezia (13.00, ESPN) y Juventus vs Napoli (15.45, ESPN).

BUNDESLIGA

Por la tercera fecha del campeonato alemán, ayer se disputaron seis encuentros: Colonia 1-3 Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund 4-0 Friburgo, Frankfurt 2-1 Hoffenfeim, Werder Bremen 1-0 A. Bielefeld, Stuttgar 1-1 Bayern Leverkusen y Leipzig 4-0 Schalke 04. Hoy se medirán: Wolfsburgo vs Augsburgo y Bayern Munich vs Hertha Berlin.

LENS, EN LA CIMA

Por la sexta fecha de la Ligue 1 de Francia, Lens superó 2-0 a Saint Etienne e igualó al Rennes (que hoy recibe al Reims) en lo más alto de la tabla de posiciones. Ayer, además, Niza venció 2-1 como local al Nantes. En el encuentro más atractivo de este domingo, Lyon recibe a Marsella (16.00, DirecTV).

CHACHO NO PUEDE

Por la fecha 13 del Brasileirao, Inter igualó 1-1 con Gremio en el clásico y, así, Eduardo Coudet (DT de Inter) llegó a seis encuentros sin victorias en el derby de Porto Alegre. Igualmente, su equipo se mantiene en la segunda posición del campeonato, a dos puntos del líder Atletico Mineiro, que hoy recibe a Vasco da Gama. Ayer, además, Palmeiras le ganó 2-1 a Ceara y alcanzó a Inter, mientras que Bragantino empató 0-0 con Corinthians.

NACIONAL, ÚNICO LÍDER

En un encuentro pendiente de la 13ª fecha del Apertura de Uruguay, Nacional venció 3-1 a Liverpool como visitante con doblete de Gonzalo Bergessio y quedó como único líder del campeonato con 26 puntos, dos más que Rentistas. La 14ª y anteúltima jornada comenzará hoy con el duelo entre River Plate y Plaza Colonia.