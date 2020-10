DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Cómo arrancan los muchachos







Un repaso a los pilotos campanenses que se preparan para retomar la competencia tras el parate por la pandemia. El automovilismo va retomando su actividad y las competencias empiezan a reiniciarse luego del parate por la pandemia de coronavirus. En este marco ofrecemos un resumen de los pilotos que irán arrancando en esta temporada tan particular. Varios ya están comenzando los trabajos en sus vehículos, mientras otros ya están casi listos para correr. El presente de cada uno: -Martín Basilisco: se trabaja en el auto de cara a las picadas que puedan realizarse en San Pedro o Capital Federal. La idea del expiloto de karting y ALMA es estar en algunas de las dos prepuestas. -Victoria Emma: tiene muy adelantados los trabajos en el Ford Ka con el cual viene corriendo en Rally, pensando continuar en la categoría Mar y Sierra en la Costa Atlántica con el mismo equipo -Sergio Giordano: el Fiat Uno del binomio Sergio y Agostino Giordano, a cargo del SG Competición, está casi listo para sumarse a la Clase 2 de ALMA. Fue sometido a una prueba en el banco arrojando buenos resultados. -Mauro Salerno: el Fiat Uno ya está terminado y solo se aguarda el arranque de las picadas. Los trabajos estuvieron a cargo del propio piloto. -César Villa: a la espera del arranque de las picadas están ultimando los detalles del Fiat 128 que se desarrolla en el taller. -Hugo Mauro: el excampeón de ALMA está charlando con sus amigos que el año anterior lo acompañaron en su paso por tierras entrerrianas, donde corrió en una categoría que desarrolla su campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay. Tiene la intención de correr allí nuevamente. -Sebastián Signore: el representante local tiene el auto nuevo para arrancar en el Turismo Zonal Pista y en caso que no comience el campeonato allí, la idea es sumarse a la categoría Turismo Pista. -Juan M. Rodríguez: el expiloto de karting, ALMA y las cupecitas históricas está armando un nuevo proyecto de cara al rally bonaerense. Ya tiene el casco del auto en el taller, donde se trabaja para la próxima temporada. -Darío Tomatti: avanza con el Fiat 128 con el que ya pudo realizar algunas experiencias. Ahora con colores distintos, esperando a que se decida dar curso al campeonato. -Giulliano Palucci: desde el arranque del año se mantuvieron los desarrollos para el Fiat Uno de cara al arranque del campeonato de las picadas, el cual iniciaría a corto plazo en el autódromo capitalino. -Juan Carlos Suárez: el campeón de la categoría Kart Plus viene probando por estos días con un karting para la Rotax, sin descartar seguir en donde viene de obtener el 1 el año anterior. Todavía no tomó la decisión final. -Silvestre Gallo: este año intentará concretar una nueva propuesta, al decidir junto a su equipo cambiar de auto. Dejó el Fiat 600 y pasó a un Fiat Uno para competir en otra clase con la atención de Diego Fangio. El anhelo es estar desde la primera fecha, previo alguna prueba como para adaptarse al auto y a manejar ahora con tracción delantera. -Gastón Gasperini: la idea del piloto es darle continuidad a su propuesta en la categoría en la que viene participando. El tema presupuestario va de la mano y condiciona, pero está pensado arrancar el campeonato siempre contando con el asesoramiento de Vaccarezza en la puesta a punto del Fiat 600. -Delfina Villaverde: ya tiene el karting listo para sumarse a la categoría Kart Plus. Ahora debe resolver una situación personal para volver a ponerse el buzo. -Adriano Zarantonello: con la adquisición de un Fiat Uno se sube al mundo de los autos con techo tras una dilatada carrera en karting. Ya está de cara a probar en los próximos días para no llegar tan crudo a la primera competencia. La idea es realizar todo el calendario con la atención de Tussa en la planta impulsora, mientras el propio piloto trabaja en el chasis. -Juan Carlos Muñoz: luego de una operación que lo tuvo relegado, de a poco va comenzando los trabajos en el auto. En estos momentos, en el galpón de la calle Colón, el vehículo está en pintura (mantendrá los mismos colores) y si bien no estaría en la primera, los trabajos seguirían de la mano de Diego Fangio. -Teodoro Álvarez: el excampeón de la categoría ALMA está en pleno desarrollo para armar un auto para la clase TC 1100, pensando en el próximo campeonato. El afamado "Pajarito" está entusiasmado con esta posibilidad. -Gonzalo Conti: el piloto no tiene definido qué hará antes del arranque del campeonato. Tiene el auto en su taller listo para correr si lo decide. Pensó que Zarantonello podía correrlo, pero no está clara cuál será la definición. Ahora tiene la atención de Tussa tras dejar los servicios de Fangio. -Iñaki Murillo: trabaja en el jeep Ika, especialmente en el cambo del diferencial. Además, hace un repaso general de cara a la posibilidad de un encuentro de los 4x4 en escenario confirmar. -Guillermo Fernández: luego de algunas idas y vueltas tomó la determinación de correr en la categoría ALMA con el mismo auto. Existe la posibilidad que alguna carrera la realice su hijo Gastón. -Fausto Ciaponi: la moto está terminada y ahora habrá que esperar el inicio del campeonato de los ciclomotores. Cuenta con la atención de su papá. El subcampeón de la especialidad aguarda con muchas ganas el retorno. -Sandro Ariu: desarmó el jeep Ika en su totalidad para tener todo bien encaminado para cuando arranquen los encuentros. Todavía no están confirmados los lugares a transitar -Bautista y Santino Panetta: retomaron este fin de semana la Copa Rotax Buenos Aires, propuesta en la que ya venían corriendo. Continúan con el mismo equipo, bajo la misma estructura. -Gastón Fernández: está buscando un karting para seguir en la categoría Kart Plus tras una presentación el año anterior. No se descarta que se suba al auto de su papá en la categoría ALMA. -Los hermanos Emma: Gerardo, Gabriel y Gustavo tienen sus autos en pleno desarrollo en el taller. Se trabaja para cuando el rally Mar y Sierra dé curso a su campeonato. -Lucas Ariu: uso a la venta el arenero ante el arranque de otro proyecto personal -Axel Marcon: es posible que, en lo que resta del año, se sume a las picadas en el autódromo Oscar y Juan Gálvez con su Celta Chevrolet. -Lisandro Acosta: el flamante campeón de la categoría de ciclomotores ya está trabajando con la moto que arma su padre Juan y ya pueden probar próximamente. La idea es continuar en la divisional. -Ludmila Rodríguez: se baja del karting para sumarse a la categoría ALMA arriba de un Fiat 600 para la clase TC 1600, con la motorización de Toledo y el chasis a cargo de La Sorda. La idea es llegar antes de fin de año. -Tobías Amarillo: continuará con el mismo equipo, con Santucho en los impulsores y Guerra en el chasis. Ya probó en el kartódromo de Zárate y quedó conforme con las pruebas. -Juan Pablo Galliano: la cupecita Chevrolet ya está casi lista y solo faltan detalles para arrancar en la Clase A del TC Bonaerense. Estará desde la primera. -Constanza Toledo: la joven ya tiene definido con su equipo realizar otra propuesta de la categoría Kart Plus, donde viene de cerrar otro gran año con triunfo. Se sumará a la clase Juniors. -Germán Henze: se bajó de la temporada de Enduro y si bien tiene todo el equipo armado en su taller, no estará en la alta competencia. -Damián Toledo: trabajó en este largo receso con cierta tranquilidad en el auto para el TC 1600 de Alma. Hizo un repaso general para llegar en tiempo y forma para cuando comiencen las carreras. Se mantiene con el mismo equipo, con el chasis a cargo de La Sorda. -Edgardo Stemberg: vienen avanzados los trabajos en el Suzuki Vitara de cara al inicio de las competencias, siempre en el taller del barrio Lubo. -Marcos y Julián Garrido: vienen de un parate que comenzó a mediados del año anterior, que los llevó a dejar de estar corriendo en motocross. Siguen entrenando sin saber qué puede pasar con la categoría, en función que no hay nada reestructurado aun y eso deja un marco de dudas. -Pablo Clérici: hoy por hoy no están dadas las condiciones para arrancar lo que resta del año. El karting está a medio terminar y el propio piloto no asegura que pueda llegar a ser de la partida. -Fabián Cabrera: acaba de terminar todos los trabajos en el Jeep Suzuki tras varios meses. Ahora espera el momento de salir a probar. -Diego Salerno: ya el auto está terminado y espera la posibilidad de poder probar de cara a lo que será el comienzo de las picadas. La vuelta sería en el autódromo porteño, un lugar que les gusta al piloto, quien siente una presión muy agradable al correr allí. -Juan Zucconi: todo está para comenzar en la tercera fecha de la Fórmula 3 Metropolitana. Los presupuestos están para arrancar con el equipo de Ramini. También se trabaja en el presupuesto para lo que falta del calendario. -Sebastián Abella: ya retomó el campeonato del TC Pista con el Dogde que tiene atención de Di Meglio. Además, está intentando subirse a una camioneta para la categoría TC Pick Up. -Ignacio López: continúa en la categoría ProKart un año más, con la atención total del karting por parte de su padre Marcelo. Ya estuvo probando con resultados positivos. -Enzo Valle: vienen lentos y retrasados los trabajos en la camioneta Cherokee que se está armando en su taller de la colectora de la Panamericana. No tiene precisiones todavía sobre cuándo estará terminada. -Gastón Bustos: ya estuvo probando en algunas situaciones con su karting y todo hace pensar que se puede sumar a la categoría Kart Plus, aunque no lo tiene definido por estas horas. -Matías Milla: continúa en el equipo Renault del Súper TC2000 y en la última fecha se subió al podio tanto en la carrera clasificatoria como en la final. Tiene confirmado todo el año y tiene también una posibilidad de volver al karting. -Pablo Villaverde: acaba de adquirir un casco para un Fiat 600 para armar para la categoría ALMA. Si bien el auto venía corriendo, están esperando que llegue a Campana para desarmarlo y hacerlo a fondo. -Hernán Degiacobbi: aún no definió su futuro automovilístico. Por un lado, está viendo la posibilidad de correr en la Clase 2 de la categoría ALMA con un auto alquilado y la atención de Diego Tussa. Pero también está evaluando sumarse al rally bonaerense con Juan Rodríguez sin cerrar nada. Incluso, también charló con Villaverde sobre la chance de realizar un binomio. -Daniel Vidal: en principio, la intención es no correr en lo que resta del año y utilizar este tiempo para realizar pruebas con su auto del Turismo Zonal Pista, sin dejar una puerta abierta a la posibilidad de ver qué pasa con la categoría ALMA. -Fernando Moreno: los trabajos están listos en el auto para las picadas. Se realizó el tema de pintura, se trabajó en el motor y se quitaron kilos. Ahora está esperando el comienzo de las picadas. -Gastón Fernández: la decisión se tomó en el ámbito familiar y no correrá por el momento con el chasis del TC Regional con un auto listo para tirar a la pista por el tema de la pandemia. -Pablo Savastano: su continuidad en esta temporada va de la mano de los presupuestos y en eso está trabajando para el Fiat Uno que está listo. Ahora habrá que ver cómo se desarrollan las cuestiones para volver a las pistas. Daniel García: ya está casi todo listo como para que la Suzuki Vitara pueda arrancar en el próximo encuentro. El "Galleguito" está ansioso de volver a la competencia. -Santiago Acuña: el karting ya está listo y se va a probar para saber dónde están parado con el chasis a cargo de Guerra y los motores de Santucho. La idea es tener el presupuesto para hacer lo que falta del año en la categoría Kart Plus.

