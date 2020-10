Breves: Deportivas

EL PEQUE Y LA PEKE Diego Schwartzman y Nadia Podoroska buscarán meterse en los Cuartos de Final de Roland Garros. El Peque jugará frente al italiano Lorenzo Sonego y en caso de avanzar se enfrentará con el ganador del duelo entre el austríaco Dominic Thiem y el francés Hugo Gaston. Por el sector bajo del cuadro también se medirán hoy Rafael Nadal vs Sebastian Korda y Alexander Zverev vs Jannik Sinner. En tanto, en el certamen femenino, la rosarina Podoroska jugará frente a la checa Barbora Krejcikova con la ilusión de estirar su fenomenal presente en París. La Peke avanza por la parte alta del cuadro y en caso de ganar enfrentaría luego a la vencedora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y la francesa Caroline García. BAGNIS Y CERUNDOLO El argentino Facundo Bagnis alcanzó ayer la final del Challenger de Biella al ganar dos partidos en la jornada: primero, por los Cuartos de Final, superó 7-5 y 6-1 al eslovaco Filip Horansky; y luego, en semifinales, derrotó 6-4 y 6-4 al australiano Christopher O´Connell. Hoy, en la definición por el título se medirá con el esloveno Blaz Rola. También habrá finalista argentino en el Challenger de Split, donde Francisco Cerundolo enfrentará por el título al portugués Pedro Sousa después de haber superado en semifinales al croata Duje Ajdukovic por 6-7, 6-4 y 6-3. LAKERS DOMINANTES Los Angeles Lakers ampliaron su ventaja en las Finales de la NBA: superaron 124-114 a Miami Heat y se adelantaron 2-0 en la serie. En el elenco angelino se destacaron nuevamente LeBron James (33 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) y Anthony Davis (32 puntos y 14 rebotes). Mientras que Miami sufrió la ausencia por lesión de dos de sus grandes figuras: Goran Dragic y Bam Adebayo. Esta noche se disputará el tercer juego, siempre en la "burbuja" que la NBA formó en el complejo Disney de Orlando. VOLEY: UNO QUE SE SUMA Once Unidos de Mar del Plata aceptó la invitación de la ACLAV y jugará la Liga Argentina de Voleibol. La máxima categoría argentina no contará este año con el múltiple campeón Bolívar ni tampoco con Gigantes del Sur. Anteriormente, también el Club Atlético Paracao de Entre Ríos había confirmado su participación en el certamen. ROSSI FUE 10º Luego de haber partido desde el lugar número 22, Matías Rossi finalizó ayer en la décima colocación en la primera carrera del Stock Car en el circuito de Cascavel. El vencedor fue el brasileño Thiago Camilo. Este domingo, el piloto de Del Viso afrontará la clasificación y la segunda carrera del fin de semana.



4 de Octubre de 2020

