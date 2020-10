Los 29 positivos que se informaron el domingo confimaron un nuevo pico semanal. En tanto, ayer se reportaron otros 55 y, además, la muerte de dos hombres de 64 y 88 años. Así, Campana llegó a 2.393 casos totales y a 55 víctimas fatales. Los últimos dos partes diarios de la Secretaría de Salud municipal no dejaron buenas noticias respecto a la situación del coronavirus en la ciudad. En primera instancia, el domingo se reportaron 29 positivos y, de esa manera, Campana alcanzó un nuevo récord en el acumulado semanal: se confirmaron 312 casos entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre. Un promedio de 44,6 por día. Esta marca superó lo registrado entre el lunes 31 de agosto y el domingo 6 de septiembre, cuando se habían acumulado 297 casos (un promedio de 42,4 por día). Además, el nuevo máximo corta una tendencia a la baja, porque en las siguientes semanas al pico anterior se habían reunido 278, 250 y 224 positivos, respectivamente (ver gráfico). En la evolución de los contagios, el informe municipal de ayer mantuvo la racha "alcista": la Secretaría de Salud confirmó 55 nuevos positivos (diez de ellos por nexo clínico-epidemiológico) y así aumentaron otros dos indicadores: el promedio de casos diarios en octubre es actualmente de 46,4, mientras que el promedio de los últimos siete días es todavía superior: 48,3. Además, el parte municipal de este lunes dio cuenta del fallecimiento de dos pacientes que habían contraído coronavirus: un hombre de 64 años que se encontraba internado en la terapia intensiva de la Clínica Delta y un hombre de 88 años que estaba internado en el Hospital San José. Con estos dos nuevos decesos, ya se confirmaron ocho en octubre y doce en los últimos seis días. En tanto, las víctimas fatales en Campana ascendieron a 55 desde que comenzó la pandemia (la tasa de letalidad en la ciudad se ubica en 2,30%). En este contexto, la mejor noticia que dejaron los últimos dos partes municipales fueron que 96 vecinos lograron superar la enfermedad y recibieron el alta médica. Así, el cuadro de situación local quedó de la siguiente manera: de los 2.393 casos totales acumulados desde marzo, 604 se encuentran activos, 1.734 se han recuperado y 55 han fallecido. REPORTE PROVINCIAL En tanto, en su actualización de las 18:57 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 2.420 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Es decir: 27 más que el total que indicó ayer la Secretaría de Salud municipal, cuyo parte se cierra varias horas antes.



CAMPANA SIGUE EN FASE 4 A pesar de la solicitud que el Intendente Sebastián Abella le envió la semana pasada al gobernador Axel Kicillof para que Campana pueda avanzar a Fase 5, el gobierno provincial no informó modificaciones en la condición de nuestra ciudad dentro del Distanciamiento Social y Obligatorio que rige en Buenos Aires. Así, el distrito sigue en Fase 4 al igual que Zárate, Exaltación de la Cruz y otros 70 municipios bonaerenses. MURIÓ UN VECINO DE LOS CARDALES Fue la 14ª víctima fatal en Exaltación de la Cruz. En las últimas 48 horas, en Exaltación de la Cruz se reportaron nueve nuevos contagios, once altas médicas y, además, el fallecimiento de un vecino de Los Cardales, quien se convirtió en la 14ª víctima fatal del distrito. De esta manera, el Municipio vecino cuenta con 684 casos totales: 101 se encuentran activos, 569 se han recuperado y 14 han fallecido. En tanto, la Municipalidad de Zárate confirmó 40 nuevos positivos de coronavirus y 62 altas médicas y no reportó nuevas muertes. De esa manera, su cuadro de situación marca que acumula 2.125 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 344 se encuentran activos, 1.723 se han recuperado y 58 han fallecido. A su vez, el Municipio informó que tiene 236 análisis pendientes de resultado. Por su parte, entre domingo y lunes, la Municipalidad de Escobar reportó 178 nuevos contagios, 285 altas médicas y tres muertes. Con estos números, su cuadro de situación presenta 6.806 casos totales: 2.298 se encuentran activos, 4.345 se han recuperado y 163 han fallecido. Finalmente, Pilar superó los 9 mil positivos totales con los 143 que registró ayer (el domingo habían sido 64). Así, su cuadro de situación muestra ahora 9.106 casos acumulados. De esa cifra, 1,098 se encuentran activos, 7.815 se han recuperado y 193 han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó hoy 55 nuevos casos positivos, de los cuales 10 son por nexo epidemiológico. Además hubo 36 pacientes recuperados y 2 fallecido: Uno de los fallecidos, es un hombre de 88 y otro de 64 años. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/UwRz6aAS30 — Daniel Trila (@dantrila) October 5, 2020

Coronavirus:

Hubo ayer dos fallecidos y récord de contagios semanales en Campana

