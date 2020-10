Aseguran que tras la reforma de la ordenanza Fiscal e Impositiva sufrieron una suba de entre 100 y 400 por ciento. Si bien el Municipio les ofreció un descuento si abonaban lo que restaba del año en una cuota, buscan una solución definitiva. "Queremos pagar, pero lo que corresponde", señalaron. Son días de protestas: al reclamo de los trabajadores que se ven impedidos de ejercer sus actividades, y de padres y alumnos que desean un fin de ciclo lectivo presencial, ayer se sumó el de vecinos de countries y barrios cerrados que denuncian un aumento "descomunal" en la Tasa por Servicios Generales tras la sanción de la última ordenanza Fiscal e Impositiva en mayo. En diálogo con La Auténtica Defensa, habitantes de Los Cardales Country Club y El Bosque -aunque en el grupo los hay de más barrios- cuestionaron no solo la suba sino también "la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales" a una solicitud que se remonta al año 2016, la primera vez que la gestión Abella reformó la Fiscal e Impositiva del Municipio. "Lo que estamos reclamando es que la tasa que se está cobrando sufrió un aumento excesivo, no está justificado, se lo recategorizó injustifica-damente, sin fundamentos. Reclamamos que se nos explique de qué manera se determinó el incremento de esta tasa descomunal, hicimos una presentación muchos vecinos de varios countries, pero no hubo respuesta. Hubo reiteraciones a esa presentación solicitando una audiencia para tratar el tema y tampoco la hubo", repasó Gustavo De Rosa, de Los Cardales Country Club. Los vecinos apunta contra la Tasa por Servicios Generales -que vino reemplazar a la tradicional Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública- porque implica una contraprestación que ellos aseveran no recibir en sus barrios privados. "En una reunión que tuve este año con el jefe de Gabinete y otros funcionarios, lo primero que hicieron cuando nos sentamos a hablar fue darnos un listado de los servicios que nos brindaba la Municipalidad. Yo lo leí: ninguno nos da", afirmó Alejandro Mouriño, otra de los vecinos en protesta que no quieren resignarse a pagar la totalidad de un tributo que, sostienen, ha crecido entre un 100 y 400 por ciento, cifra que se suma al 40 por ciento actualizado durante el mes de enero. Además de la ausencia de contraprestación, que es el fundamento de cobro de cualquier tasa, los vecinos que charlaron con La Auténtica Defensa cuestionan la recategori-zación que sufrieron sus barrios, situación que impacta en la base de cálculo y que -subrayan- no habrían padecido barrios abiertos de la zona de Los Cardales y tampoco algunos otros privados o semi cerrados. "Ellos nos consideran como que somos zona residencial, pero si estamos en medio del campo", indicó De Rosa. En ese sentido, Marisa Cappellini, de El Bosque, expresó: "No hemos podido encontrar una persona que nos explique cómo se liquida la tasa". "Tuvimos una reunión con la presidenta del HCD, que se comprometió a gestionarnos una reunión con el intendente, pero nunca más nos llamó. Le hemos mandado emails y no nos ha contestado. Y tampoco nos dio una solución. Nunca nos dan un argumento concreto que justifique el aumento. Ni ellos lo saben. También tenemos que considerar que estamos en una situación económica crítica. Entonces, cuando se está cuidando que no aumenten las cosas y se mantenga los precios, no te pueden poner un aumento del 400 por ciento por nada. Es una estafa, para mi no existe otra definición", manifestó. Los contribuyentes de estas zonas de Campana pudieron paliar otros aumentos a través de intensas gestiones con el Municipio. Tras la reforma de la Fiscal en Impositiva en 2016, Abella firmó el decreto 1630 que les otorgaba un tope del 50 por ciento en los nuevos aumentos. Según los vecinos, eso se extendió hasta el 2019, cuando comenzaron a pagar sin descuentos. Y tras los cambios de mayo, la única propuesta oficial que recibieron habría sido pagar los meses restantes del año en una sola cuota en base al cálculo anterior. "La respuesta fue que pagáramos todo el año y nos hacían el descuento con la tarifa del año anterior. Todo el mundo fue y pagó. Pero no variaron la tasa, el incremento sideral que hicieron lo dejaron, o sea que para el año que viene la base de cálculo será descomunal", explicó De Rosa. Para el vecino Juan García Carmona, de El Bosque, la estrategia fiscal del Municipio va a contramano de los tiempos que corren. "En época de pandemia se trata de reducir los impuestos porque se supone que la gente está pasando una situación crítica. Es que acá el supuesto objetivo del Municipio de tratar de recaudar más impuestos se ve disminuido porque hay mucha gente que no lo puede pagar. Entonces una buena medida sería bajar los impuestos para que entre más gente", consideró. Y retomó De Rosa: "El paso que nos queda de acá en más, si no hay solución inmediata, es el legal, ir a la Justicia, con los costos, problemas y consecuencias que va a traer para un lado como para el otro, cuando simplemente sentándose a analizar las cosas con criterio se puede llegar a un acuerdo". El vecino aclaró que no se trata de buscar eximiciones, sino de equidad. "Nadie está diciendo que no paga. Queremos pagar lo que corresponde. Se paga mucha plata por un servicio que no se brinda, y que los tenemos que pagar por otro lado a proveedores que no perdonan a la hora de aumentar sus valores".

Los vecinos que charlaron con La Auténtica Defensa cuestionan la recategorización que sufrieron sus barrios, situación que impacta en la base de cálculo impositivo. CONCEPTOS INCLUIDOS EN LA TASA POR SERVICIOS GENERALES De acuerdo a la ordenanza Fiscal e Impositiva vigente, dentro de la Tasa por Servicios Generales se cobra la recolección y disposición final de residuos domiciliarios, el barrido y la limpieza de la vía pública y los espacios públicos, la conservación de afirmados y riego de calles de tierra; y los servicios de alumbrado público que no se cobren con la factura de EDEN. La Tasa también incluye el corte de césped o malezas de calles y caminos, el mantenimiento de monumentos públicos y parques de juegos infantiles, la construcción y mantenimientos de refugios peatonales y elementos de señalización, la conservación y reposición de árboles en calles y paseos públicos, el talado y extracción de árboles existentes en la vía pública, el alumbrado de plazas y jardines y, en general, todo otro servicio prestado en forma directa, indirecta o potencial que no se encuentre sujeto a obligación tributaria específica que contribuya a una mejor calidad de vida de los habitantes del partido. Asimismo, contempla el cobro por cursos y prestación de servicios educativos en general, servicios culturales prestados en museos, teatros u otros centros culturales, realización de eventos culturales y actividades recreativas en general, prestación del servicio de alumbrado público fuera de los núcleos urbanos, realizados por la municipalidad o terceros, mantenimiento y ampliación del sistema de alumbrado público, como así también el consumo del mismo. "El único requisito que se tendrá en cuenta para la exigibilidad del tributo consistirá en la prestación del servicio, sea ésta efectiva o potencial", determina la norma.

