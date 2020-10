Caravana por la vuelta a clases presenciales para el cierre del año lectivo

Fue organizada por padres y estudiantes de colegios privados de Campana y la región. "Mi hijo me dijo que le cagaron la vida", expresó una mamá, ilustrando el cansancio de los jóvenes con el aislamiento social. El centro de Campana fue escenario este lunes de una caravana por el retorno a clases presenciales antes del cierre del ciclo lectivo 2020, un reclamo enarbolado por padres y alumnos de colegios privados de la ciudad y la región. Los manifestantes se nuclearon en la plaza Eduardo Costa y luego realizaron una movilización vehicular a lo largo de la avenida Agustín Rocca tocando bocina y exhibiendo pancartas alusivas a su solicitud. "Estamos acá para pedir que nuestros egresados, promoción 2020 secundaria, tengan un cierre de ciclo digno. Ellos este año tuvieron todas negativas: no último primer día, no Bariloche, no acercarse a la escuela, no te muevas de casa. El encarcelamiento de los chicos hizo que sus emociones se disparen para cualquier lado. Hoy tenemos esta cantidad de egresados porque los otros no quieren venir, están enojados, no creen más en nada. Hay poca credibilidad en todo lo que se dice y ellos quieren un cierre de ciclo digno", expresó Sandra Frattini, una de las madres organizadoras. Y añadió: "Ya nos hemos reunido con el intendente, con la directora de Educación, y hemos tenido una excelente respuesta. Ellos nos apoyan y hoy los chicos les van a entregar el petitorio, un protocolo y una carta para que puedan seguir adelante con sus gestiones. Consideramos que esto es fundamental para el neurodesarrollo de los chicos, para sus emociones y para que reciban su diploma en el colegio. Hay espacios verdes para que ellos puedan hacerlo". "Mi hijo me dijo que le cagaron la vida y ahí está, acostado en la cama sin querer acompañarme. Pero estoy yo, que soy la mamá, y quiero lo mejor para él y para todos los egresados", dijo Frattini. Anabella Moreira, otra de los padres detrás de la iniciativa, señaló que hay chicos "que están terminando un ciclo de 15 años juntos en la misma escuela" por lo que no quieren "que el cierre sea a través de la pantalla". "Sabemos que es una situación difícil, que todos estamos atravesando por esta pandemia. No buscamos culpables, esto es a favor de los chicos, no es en contra de nadie. No queremos mezclar esto con política. Algunos chicos están afectados, angustiados, enojados, desmotivados. Hay chicos que hace meses que no ven a sus amigos. Es necesario que ellos tengan esa sociabilización, que hagan su cierre, porque el año que viene es otra vida para ellos", expresó. "Cuando empezamos esto estábamos un poco solos. Hoy a medida que el tiempo pasa y todos nos damos cuenta que vamos a tener que aprender a convivir con el virus, los colegios también se están movilizando, uniendo fuerza y presentando petitorios", comentó Moreira, quien aclaró que la convocatoria es abierta a los establecimientos públicos. Ayer había alumnos de los colegios Dante Alighieri, Hölters, Armonía, Siglo XXI y hasta del Saint George de Loma Verde en Escobar. "Me quedaba más cerca venir a manifestarme acá", le dijo su alumna a LAD, en referencia a que la misma protesta se estaba desarrollando en otros distritos del norte bonaerense. "Es súper estresante haber pasado tantos años con mis compañeros y este tan esperando no poder vivirlos juntos", confesó Candela Fernández, del colegio Armonía. "Queremos por lo menos tener nuestra entrega de diplomas como nos merecemos. En un momento queríamos tirar todo por la ventana, estábamos resignados, y apareció este equipo diciéndonos que nos íbamos a plantar. Y acá estamos". "Nos deprime también estar encerrados todo el tiempo, no tener contacto, no poder ir a estudiar, son cosas que nos afectan a muchos en la vida diaria", expresó la joven estudiante.

