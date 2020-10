P U B L I C



HOY PARO El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretará hoy un paro nacional con una marcha al Congreso, en rechazo al aumento salarial del 7% otorgado por el Gobierno para los estatales nacionales hasta diciembre. Los dirigentes y afiliados del gremio realizarán una jornada Nacional de Lucha con paros, asambleas, desconexiones y movilizaciones en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo una caravana desde el Obelisco al Congreso, que contará con la participación de otros gremios estatales que integran, al igual que ATE, la CTA Autónoma, entre ellos los médicos de Fesprosa y los docentes universitarios de la Conadu Histórica. ARRANCÓ EN ALZA El dólar blue arrancó la semana a $150, mientras la divisa para ahorro subió 50 centavos y llegó a $136,52, y las variaciones financieras registraron aumentos del 3,5%. En el circuito mayorista, donde operan el Banco Central -que habría vendido u$s 10 millones- y grandes jugadores de la plaza, el billete norteamericano cerró a $77,01, seis centavos por encima del viernes último. El volumen operado en el segmento de contado llegó a apenas u$s 162,2 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 192 millones. La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Central se ubicaron en $76,56 comprador y $82,74 vendedor, con lo que con el recargo del impuesto PAIS y de 35% deducible de Ganancias y Bienes Personales se ubicó en $136,52. BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO Los proveedores que comercialicen bienes y servicios a través de páginas o aplicaciones web, deberán tener publicado el link "Botón de arrepentimiento", mediante el cual el consumidor podrá solicitar la revocación de la aceptación del producto comprado o del servicio contratado, dispuso el Gobierno. De acuerdo con una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, a partir de la solicitud de revocación de la aceptación, el proveedor -dentro de las 24 horas y por el mismo medio- deberá informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento o revocación. Según lo dispuesto, el "Botón de arrepentimiento" deberá ser un link "de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado". SIGUEN LOS 5 MIL El Gobierno nacional extendió por decreto por tres meses más el pago de un bono extraordinario de cinco mil pesos para todo el personal de la salud. Mediante el Decreto 787/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, se informó el pago para el personal de la salud, en el marco de la pandemia del coronavirus. El 26 de marzo pasado mediante el Decreto Nº 315/20 se estableció una asignación extraordinaria que consistía en el pago de pesos cinco mil ($ 5.000) para las tareas prestadas en los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020.



Breves: Noticias de Actualidad

6 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar