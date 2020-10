"¡Me siento muy bien! Que no los asuste el Covid. No dejen que domine su vida", escribió antes en su cuenta de Twitter. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este lunes por la tarde del hospital militar Walter Reed, el centro médico donde estaba internado desde hace tres días luego de dar positivo de Covid-19. El mandatario cruzó la puerta del hospital caminando y en aparente buen estado, y abordó luego un auto en el que se trasladó al helicóptero presidencial Marine One, que lo llevó a la Casa Blanca para terminar de cursar la enfermedad. Horas antes Trump había anunciado en su cuenta oficial de Twitter que su salida del hospital Walter Reed, ubicado en la ciudad de Bethesda (Maryland), era inminente y que se sentía muy bien, a pesar de que aún se encuentra enfermo de coronavirus y puede contagiar a otros. "Dejaré el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento muy bien! Que no los asuste el Covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente grandes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!", manifestó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Su médico personal, Sean Conley, reconoció este lunes que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de Covid-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido. En una rueda de prensa, defendió la decisión de darle el alta hospitalaria al presidente después de solo tres días ingresado, en los que ha experimentado al menos dos bajadas de oxígeno. Los médicos explicaron que, además de seguir con el tratamiento del antiviral Remdesivir, Trump comenzó a recibir el fin de semana corticoesteroide dexametasona para evitar nuevos episodios de caída de oxígeno en sangre, que en ningún momento, según Conley, bajó del 90 por ciento.

TRUMP, AL MOMENTO DE ABANDONAR EL HOSPITAL.



Trump dejó el Hospital Militar

