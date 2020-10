Insausti: "Le pedí a Soledad Calle que me saque de esa nota y ella se negó"

El concejal del PJ - Frente de Todos da su versión de los hechos que lo llevaron a realizar una presentación judicial sobre la eventual expulsión de Romina Carrizo y Stella Maris Giroldi de su bloque. "Después de un mes y medio que no se retrotrae en la expulsión, ni me sacan como autor de la nota, con Stella y Romina hicimos la presentación jurídica para que se aclare legalmente la situación", señaló.

Cuando parecía que la polémica que divide las aguas en el bloque PJ-Frente de Todos se diluiría con el paso del tiempo, cobró mayor visibilidad el pasado jueves durante la última sesión del concejo deliberante, donde se dio lectura a una Comunicación Oficial firmada por Romina Carrizo, Stella Maris Giroldi y José Insausti en la que, en resumidas cuentas, se informó al recinto sobre la judicialización de la eventual expulsión Carrizo y Giroldi de su bloque.

Concretamente, ese escrito ingresado a la presidencia del HCD el pasado 26 de agosto, informaba "la nueva composición" de ese bloque, no mencionando a Carrizo y a Giroldi, quienes aseguran no querer dejar el bloque ni haber manifestado su intención de formar uno aparte. El tercer concejal en discordia es José Insausti quien, incluso por escrito, manifestó desconocer haber sido parte de la expulsión de sus pares.

"Mi postura es y será siempre por la unidad del movimiento, más aún en este momento de la historia, tan triste y difícil de transitar como lo es debido a la pandemia. Incluso nuestro presidente Alberto Fernández y nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández han manifestado un claro mensaje de unidad y solidaridad no sólo hacia el Frente de Todos, sino hacia todos los argentinos y las argentinas. Esto debería ser prioridad para todos los militantes, pero más aún para quienes ocupamos un cargo en el que, además, estamos de paso. Pero sobre todo, porque representamos a los militantes. En lo personal, siempre me manejé con valores, honestidad y responsabilidad, tanto en lo gremial como en la política", dice el concejal Insausti.

¿Usted se siente políticamente más cerca de Carrizo y Giroldi que del resto de los compañeros de su bloque?

Entiendo a dónde apunta la pregunta, pero ese tema es secundario, irrelevante… Acá no pasa por afinidades políticas, sino por convicciones y por trabajar para la unidad del movimiento. El resto puede y debe esperar, más en medio de una crisis agravada por la pandemia. Yo vengo de la militancia sindical, más precisamente del gremio metalúrgico. En el bloque podemos tener diferencias entre concejales porque no todos pensamos igual sobre algunos temas, o puede haber matices. Eso no debería ser problema, es normal. Y también es normal tener más afinidad o coincidencias con unos que con otros. Pero no importa a quien le toque, creo que se pasó un límite con la expulsión de 2 compañeras, algo inédito a mi entender, porque además no está reglamentado o previsto una posibilidad semejante. A lo sumo, está contemplado que los concejales se pueden poner de acuerdo para hacer un interbloque. Entonces desde el vamos, hay una cuestión técnica, legal si se quiere, insalvable. Desde lo político, considero como mínimo una falta de respeto la expulsión de Stella quien, a pesar de su trayectoria, y habiendo sido Intendenta de Campana con el 57% de los votos y luego Diputada Provincial, accedió al pedido de los compañeros y ocupó el tercer lugar en la lista de concejales, dejando cualquier mezquindad de lado cuando perfectamente se podría haber quedado tranquila en su casa. En cuanto a Romina Carrizo, con quien asumimos en el mismo período, siempre la veo trabajando por los vecinos y es una máquina de proponer iniciativas desde su banca. Pero además, se pasó otro límite cuando me hacen parte de esa nota de expulsión, siendo que en las 3 reuniones que se hicieron por este tema dejé muy en claro que debemos estar unidos respetando la voluntad de la militancia y la del Presidente Alberto Fernández.

¿Cómo fue que el tema llega a la Justicia?

A pesar de no lograr calmar las aguas, me llamé a silencio y no hice declaraciones públicas durante más de un mes, esperando que se puedan salvar las diferencias. El 26 de agosto me entero que figura mi nombre en esa nota de expulsión, que yo desconocía. Me entero porque me empezaron a llamar compañeros y compañeras para pedirme explicaciones… los que me conocen no entendían cómo yo podía ser parte de semejante decisión política en medio de la crisis que estamos atravesando y, además, con una singular perspectiva de género, si se tiene en cuenta, además, que son dos mujeres a las que se deja afuera y al mismo tiempo. Fue entonces que me acerco al bloque, y le pedí a Soledad Calle que me saque de esa nota y ella se negó. Entonces presenté una nota en la presidencia del HCD desconociendo mi participación y sigo pidiéndole a Calle que aclare la situación, algo que nunca hizo. Después de un mes y medio que no se retrotrae en la expulsión, ni me saca como coautor de la nota, con Stella y Romina hicimos la presentación jurídica para que se aclare legalmente la situación que, considero, no se trata de una simple disputa interna o de discrepancias personales, como lo quieren hacer pasar, tratando de invertir la carga de la prueba. Dicen que no tenemos códigos, cuando en realidad los que rompen los códigos sistemáticamente, son ellos. Esto es de una gravedad institucional no menor. Veremos si la Justicia considera lo mismo. Y si la causa no prospera, me tiene sin cuidado: yo hice lo correcto, sin pensar en mis intereses personales. No sé cuántos de los que me señalan pueden decir lo mismo.