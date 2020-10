Lo aseguró el secretario general de gremio municipal, tras la última sesión del Concejo Deliberante, donde Juntos por el Cambio denegó el tratamiento sobre tablas de un proyecto referido "Código de Descuento" que los trabajadores tenían acordado por el Municipio. "En la sesión de ayer (jueves) del Honorable Concejo Deliberante quedó demostrado que la mala situación que atraviesan los trabajadores municipales no se debe solo a la supuesta baja recaudación de las tasas, dejó expuesta la mezquindad con que gestiona el oficialismo", expresó Barrichi. Y añadió: "El bloque PJ-Frente de Todos, en la persona del concejal Marco Colella, presentó en la sesión de ayer una moción de preferencia para tratar en la próxima sesión el expediente que establece el llamado Código de Descuento, que es un mecanismo que involucra al Municipio y al Sindicato a través del cual los trabajadores acceden a créditos a tasa 0% en más de doscientos comercios de nuestra ciudad, entre los cuales se incluyen almacenes y farmacias. Dicha moción fue acompañada y defendida por el bloque UV Calixto Dellepiane, pero no prosperó por el voto negativo del bloque oficialista". "Esta actitud deja a las claras, que la permanente negativa de otorgarle alguna mejora a los trabajadores municipales está más allá de las dificultades económicas que podría estar atravesando el Municipio, porque la implementación de esta herramienta tan útil no le representa absolutamente ningún gasto a las arcas municipales y es un gran beneficio para los trabajadores que hoy están atravesando una muy difícil situación económica, trabajadores que a pesar de la difícil situación, seguimos trabajando para que el contribuyente siga recibiendo los servicios que se merece", sostuvo el líder gremial.



Carlos Barrichi:

"Una nueva muestra de insensibilidad del oficialismo hacia los trabajadores municipales"

