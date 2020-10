Olvidados: ¿No quieres que hablen mal de ti?

No hay nada que les disguste más a las personas que las expongan o para decirlo en todas letras: "les saquen sus trapitos al sol", como diría mi abuelo. Si consideramos además que tienen algo o mucho que ocultar, se les transforma en un suplicio que no saben cómo solucionarlo, por lo cual comienzan a producir errores que en lugar de arreglar las cosas las empeoran y se ponen más en evidencia.

Se puede llegar a considerar que en ningún momento de la historia política del país en que vivimos se ha visto cometer tantos errores en los funcionarios que +las insensateces cometidas en las últimas décadas. Ya no es posible usar el decir: "todos podemos equivocarnos", aunque se podría decir más fácilmente, por la cantidad de equivocaciones si algo sale bien: "alguna vez una tenía que hacer bien".

Tenemos de todo como en botica: el que vive solo buscando la forma de zafar; el que vive diciendo cosas que dice que nunca dijo o no le da importancia cuando alguien le recuerda que está diciendo lo contrario que dijo hace cortos o largos períodos atrás; quien habla de cosas de las cuales no tiene la más mínima idea sobre lo que está diciendo, principalmente los que son pseudo meritorios, demostrando que lo afirmado por la meritocracia es solo una burda ilusión soñada en una noche de verano después de varias cervezas; los que consideran que la justicia es una dama con los ojos tapados solo para no ver lo que sucede; etc., etc. Se podría estar horas poniendo ejemplos, pero nos convertiríamos también en perdedores de tiempo que no tenemos, pues ya estamos llegando al fondo del precipicio y sin nada que amortigüe nuestra caída.

Siempre tengo Fé en Dios, "fuente de toda razón y justicia" y como siempre hay todavía muchos que dicen "Gracias a Dios", sé que tampoco nos abandonará en estas cruciales circunstancias en que se mezclan malos actores administrando la cosa pública escondidos tras bambalinas sin mostrar la cara, pues temen que la misma traiga recuerdos de un pasado que quieren hacernos creer que no es lo que se dice, olvidándose que muchos de los que vivieron en él están todavía vivos y lo recuerdan pues fueron partícipes del mismo.

Se debe considerar que "los convidados de piedra" en esta intersección de los caminos de la vida son la mayoría del pueblo soberano. La pasividad y el "a mí no me importa, yo no vivo de la política" ya no existen más. Si los que ven las dificultades y más importante, cómo nacieron y llegaron a ser las mismas y no comienzan a incidir por intermedio de las instituciones en las que actúan exigiendo justicia, probidad e igualdad aplicando las leyes y la división de poderes de acuerdo al régimen republicano de gobierno y no lo hacen, van a ser tan responsables como los verdaderos dirigentes de que sus hijos no tengan un mañana promisorio y digno.

"El hombre es el artífice de su propio destino y el miedo es el abono del triunfo de la sinrazón (injusticia, arbitrariedad, improcedencia, ilegalidad)".