Tanto adultos como niños se han visto obligados a permanecer aislados y distanciados socialmente por el Coronavirus, pero esto no ha sido nada fácil. Y aunque los niños parecieran ser los que mejor se adaptan a los cambios, atraviesan angustias e incertidumbres difíciles de canalizar. Continuamos atravesando tiempos difíciles en el que la incertidumbre ha tomado protagonismo y desde el CeAT (Centro de Atención Temprana del desarrollo infantil) queremos seguir acompañándolos, en esta ocasión para darles a conocer la importancia de este tema que nos afecta a todos pero fundamentalmente a los niños. En estos tiempos de COVID- 19 nos vemos enfrentados a la angustia de no saber dónde específicamente está el enemigo que nos puede atacar desde cualquier lugar y eso cada vez produce más subjetividades fragilizadas, es decir, aquello que no podemos ver, "lo psíquico" se encuentra hoy más que nunca siendo vulnerado por una situación que pareciera no tener fin generando una incertidumbre permanente en el mundo entero. Nuestras rutinas diarias, nuestras vidas, nuestros tiempos y espacios se han visto irrumpidos ferozmente y modificados en cuestión de días. Innumerables sensaciones y emociones dominan a diario nuestro modo de actuar frente a la cotidianeidad pero si encontramos "la manera" para hacerle frente a este virus que avanzó tan rápidamente y de modo silencioso a nuestra vida es posible que cuando todo esto acabe, llegue a ser una anécdota que sin lugar a dudas habrá marcado nuestra historia personal y social. Tanto adultos como niños se han visto obligados a permanecer aislados y distanciados socialmente para evitar el contagio y su propagación pero esto no ha sido nada fácil y aunque los niños parecieran ser los que mejor se adaptan a los cambios, atraviesan angustias e incertidumbres difíciles de canalizar. El encierro, el cambio de una escuela o jardín tradicionalmente presencial por una de tipo virtual, la disminución de la actividad física y del juego al aire libre como otras tantas rutinas y la sobre información que circula por los medios de comunicación, generan efectos sobre la subjetividad de ellos, sobre sus emociones, el modo de tramitarlas y expresarlas ya que aún no cuentan con los recursos simbólicos necesarios que puedan operar psicológicamente para arribar a una comprensión global de lo que acontece. Los niños no logran expresar mediante la palabra qué es, lo que les está aconteciendo en su interior pero claramente esa limitación se ve reflejada en manifestaciones físicas que pueden traducirse en irritabilidad, cambios de humor, alteraciones en el sueño entre otras. Es por ello, que resulta indispensable que los adultos actuemos responsablemente brindando un mayor sostén que les signifique contención para poder transitar esta etapa de la mejor manera posible teniendo en cuenta algunas sugerencias: - Mantener una rutina estable que permita la organización del sueño- vigilia para facilitar cambios de conciencia, evitando picos de extenuación y agitación. - Acudir a la palabra siempre que sea posible para intercambiar un diálogo, preguntar como están, como se sienten y hablar sobre los miedos que los acechan sirve para paliar la angustia que viven a diario. - Saber interpretar a los más pequeños que aún no pueden expresarse verbalmente y acudir a sus necesidades hace que se sientan contenidos supliendo esas emociones inexplicables por otras de alivio y seguridad. Un abrazo a veces es el mejor remedio para ello. El juego es por excelencia un recurso que ayuda a procesar y a tramitar lo traumático es por ello que habilitar espacios de juego y dedicarle tiempo es la mejor manera de canalizar aquello que los angustia. Padres e hijos necesitan también un tiempo para encontrarse en el juego, reírse, y pasar el rato. Contra todo lo que se suele creer, estos momentos de disfrute e intercambio relajado son sumamente importantes para la formación saludable del niño ya que la autoestima, la empatía y las habilidades sociales se fundan a partir de estos espacios. Además el humor es una potente y saludable ayuda para enfrentar y procesar los problemas y fortalecer los vínculos. - Los niños permanecen activos naturalmente como parte de su crecimiento y desarrollo, sin embargo esta situación vino a poner pausa sobre aquellas actividades que antes eran naturalmente ejecutadas. En muchos casos la energía se ha puesto de manifiesto sobre los dispositivos tecnológicos y más allá de utilizarse como un medio de comunicación para establecer un vínculo pedagógico o de conexión con otros, pasó a ser parte de la cotidianeidad siendo un medio de distracción. Es importante recordar que aunque parezca que se entretienen, la exposición prolongada de los niños a las pantallas es altamente perjudicial para la salud por lo que es recomendable evitar siempre que sea posible su utilización supliendo esos momentos por otros en los que impere el juego tradicional. - Se recomienda realizar paseos cortos con los niños, acceder a la naturaleza y establecer contacto con la luz solar siempre que sea posible. El armado de nuevas rutinas es un desafío que requiere flexibilidad e implica desarrollar conductas adaptativas con la finalidad de afrontar positivamente esta situación. La constitución subjetiva en tiempos de pandemia

