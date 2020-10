P U B L I C







Analía San Pedro

Cada vez es más frecuente la consulta de padres preocupados porque sus hijos han tomado la decisión de cambiar del patrón alimentario familiar hacia una alimentación vegetariana. Algunos consultan inmediatamente, otros tardan un poquito más esperando que no sea una elección definitiva, y creo que esa esperanza de cambio motivada por temor a la afectación de la salud de sus hijos es en lo que tenemos que trabajar los profesionales de la nutrición para desmitificar. Personalmente creo, que como adultos debemos respetar y acompañar este tipo de decisiones, ya sea en adolescentes como en niños pequeños. Siempre informando y responsabilizando. Es importante que puedan contar con información correcta, involucrarse en la elaboración del menú, tener conocimiento de que alimentos deben consumirse para que la calidad de su alimentación sea óptima; y este consejo vale también para quienes no son vegetarianos. Una alimentación vegetariana, bien planeada y controlada es perfectamente adecuada y suficiente para un correcto crecimiento y desarrollo. Y por supuesto para atravesar cualquier etapa de la vida. Es importante conocer que motivó el cambio de patrón alimentario, ya que las justificaciones suelen ser variadas. Encontramos muchas veces que los chicos cuentan con información errónea que es importante aclarar, para que su elección sea a conciencia. ¿Qué diferencia hay entre veganismo y alimentación basada en plantas? El veganismo es un movimiento social, ético y político que reconoce a los animales no humanos como individuos con derechos e intereses propios, por consiguiente, se aleja de cualquier actividad que los oprima o los explote, evitando al máximo participar en su explotación, que incluye no solo la alimentación, también calzado, ropa, maquillaje, etc. en defensa de los animales, los bosques, el hambre mundial, el agua, la salud, la compasión y el planeta. La alimentación basada en plantas es un patrón alimentario que se practica de múltiples formas: ovolactovegetariano, ovovegetariano, lactovegetariano, flexitariano, crudívoros, entre otros. Obviamente, dependiendo de la opción de alimentación basada en plantas de la que estemos hablando, no es lo mismo un paciente que consume huevo y lácteos (ovolactovegetariano) al que plantea una alimentación vegana, hay nutrientes que son críticos y muchas veces se deben suplementar, o por lo menos monitorear su ingesta para evitar déficits. Tengamos en cuenta que la mayoría de los nutrientes que son críticos en una alimentación basada en plantas (hierro, calcio, vitamina D, ácidos grasos omega 3, zinc, iodo y vitamina B12) también lo son en una alimentación no vegetariana, a excepción de la vitamina B12. Por eso es fundamental contar con un laboratorio completo para constatar que no estemos iniciando esta transición con alguna carencia de nutrientes instalada, y por supuesto la consulta con un especialista en nutrición que elabore un plan a medida del paciente, y que pueda realizar un seguimiento minucioso para detectar cualquier posible riesgo de déficit. Lic. Analía San Pedro, Equipo de Nutrición (MN: 3301 - MP: 4404) - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

Alimentación basada en plantas y veganismo en Niños y Adolescentes

Lic. Analía San Pedro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar