Los 135 municipios tendrán representación y ahora les llegó el turno de la competencia: la Etapa Municipal se extenderá hasta el 6 de noviembre. "Nuestra expectativa es que los Juegos Bonaerenses sean un documento de la realidad emocional de los jóvenes y adultos mayores en este momento histórico", explicó el Subsecretario de Deportes de la provincia, Javier Lovera. La Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires informó que los 135 municipios que conforman el territorio bonaerense cuentan con participantes anotados para competir en la Edición Virtual 2020 de los Juegos Bonaerenses, cuyo plazo de inscripción se abrió el pasado 15 de agosto y se cerró ayer. "Es un orgullo para nuestra gestión haber alcanzado este logro. Queremos agradecerles el compromiso y esfuerzo por motivar a la comunidad en este contexto de Emergencia Sanitaria tan complejo donde la necesidad de expresar sentimientos y realizar actividades es sumamente importante", señaló el Subsecretario de Deportes, Dr. Javier Lovera. "En este sentido, la presencia del Estado es fundamental para acompañar las necesidades y deseos de la población. Hemos redoblado los esfuerzos para que estos Juegos Bonaerenses 2020 queden plasmados en la historia como una experiencia nueva, inspiracional y constructiva para todos y todas las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires", agregó el funcionario. Dada la situación sanitaria que ha generado la pandemia de coronavirus, este año no habrá competencias presenciales ni tampoco se desarrollará la tradicional Final en la ciudad de Mar del Plata. "Nuestra expectativa es que los Juegos Bonaerenses sean un documento de la realidad emocional de los jóvenes y adultos mayores en este momento histórico", explicó Lovera, quien añadió que esta edición del certamen juvenil fue pensada "como una herramienta de contención para los grupos más vulnerables en esta pandemia: niños, jóvenes y adultos mayores". Ayer, "antes de dar comienzo a la Etapa Municipal", funcionarios de la Subsecretaría de Deporte recibieron a representantes del área de Deportes de la Municipalidad de Quilmes, que resultó ser "el distrito con mayor cantidad de inscriptos" para esta edición virtual de los Juegos Bonaerenses. La Etapa Municipal se extenderá hasta el 6 de noviembre; y luego será el momento de la Etapa Regional, que se desarrollará desde el 9 al 30 de noviembre. Mientras la Final Provincial se realizará entre el 1º y el 15 de diciembre. En esta Edición Virtual 2020, en deportes electrónicos se competirá en: -League of Legends. La competencia se dividirá en dos categorías: Sub 18 (nacidos entre los años 2002 al 2007; por Equipo) y +18 años (nacidos en el año 2001 y anteriores; también por equipo). -Clash Royale: +13 años (nacidos en el año 2007 y anteriores). Competencia individual. -Fortnite: +13 años (nacidos en el año 2007 y anteriores). Competencia individual. -Free Fire: +13 años (nacidos en el año 2007 y anteriores). Competencia por equipos. En tanto, en Cultura la actividad se dividirá en: -Categoría Juvenil: Canto (PCD), Malambo, Poesía, Cuento, Malambo (PCD), Solista Vocal, Dibujo, Narración Oral (PCD), Stand Up, Fotografía Digital, Objeto Tridimensional, Videominuto, Fotografía Digital (PCD), Pintura, Free Style y Pintura (PCD). -Adultos Mayores: Cuento, Dibujo, Objeto Tridimensional, Pintura, Poesía y Solista Vocal.

