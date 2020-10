La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/oct/2020 Campanenses de Primera:

Adrián Martínez cerró el Apertura de Paraguay







Ingresó en el segundo tiempo del empate de Libertad ante Guaraní. Con ese resultado, el Gumarelo finalizó en la tercera posición. En tanto, en Grecia, Solís también entró desde el banco de suplentes en la derrota de OFI Creta. El fin de semana dejó poco, muy poco, para rescatar de los futbolistas campanenses que actúan en el exterior. De hecho, solo dos vieron acción: Adrián Martínez y Nazareno Solís, ambos el domingo. "Maravilla" ingresó en el segundo tiempo en Libertad, que igualó 1-1 con Guaraní por la última fecha del Apertura de Paraguay. De esa manera, el Gumarelo cerró el campeonato en la tercera posición, con 44 puntos, a seis del campeón Cerro Porteño y apenas uno por debajo de Olimpia. En este último encuentro, el oriundo del barrio Las Acacias vio la tarjeta amarilla y no dispuso de situaciones para convertir, por lo que terminó el torneo con cuatro goles en su haber, relegado durante gran parte del certamen por Sebastián Ferreira (máximo artillero con 13 tantos) y Oscar Tacuara Cardozo (8). Por su parte, Solís ingresó en los minutos finales del duelo que OFI Creta perdió 3-0 ante PAOK Salónica por la cuarta fecha de la Súper Liga de Grecia. Con este resultado, el equipo del campanense comparte la 6ª posición junto a Atromitos con 5 puntos, mientras que PAOK (8 unidades) quedó como único escolta del líder Aris Salónica (10). En tanto, Joaquín Arzura no estuvo entre los 18 del Panetolikos, que igualó 1-1 con Asteras Trípoli, que no tuvo a Brian Orosco (ex Villa Dálmine) entre los convocados. En Chile, Nicolás Blandi no fue convocado en Colo Colo, que profundizó su pésimo momento al perder 1-0 como local ante Huachipato. Este resultado dejó al Cacique en la anteúltima posición y catapultó de la conducción técnica a Gualberto Jara (con quien Blandi habría tenido un cortocircuito). Su reemplazante será el argentino Gustavo Quinteros. Quien también tendrá nuevo entrenador es Diego Dorregaray en Deportivo Cuenca de Ecuador: tras la salida del uruguayo Tabaré Silva, asumió de forma interina Guillermo Duró (ex Deportivo Riestra), quien en realidad fue contratado como Director Deportivo de la institución. Finalmente, Matías Ballini está en la parte final de la rehabilitación de la lesión que todavía no le ha permitido estar disponible en Independiente Santa Fe desde que se reanudó el campeonato colombiano. De hecho, hoy no estará en el duelo que el Rojo (3º con 20 puntos; a tres del líder Deportes Tolima) afrontará ante Alianza Petrolera en el inicio de la 12ª fecha.

EL ORIUNDO DE LAS ACACIAS MARCÓ CUATRO GOLES EN EL APERTURA.



Campanenses de Primera:

Adrián Martínez cerró el Apertura de Paraguay

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar