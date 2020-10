UN CHINO A FIRENZE El defensor Lucas Martínez Quarta (24 años) se transformó en nuevo jugador de Fiorentina de Italia luego que River acepte la oferta que le dejará más de 10 millones de dólares y, además, un porcentaje de una futura venta del marcador central. La otra institución beneficiada por esta operación es Kimberley de Mar del Plata, que poseía el 15% del pase y recibirá más de 2 millones de dólares. MARCONE, A ESPAÑA El mediocampista Iván Marcone fue cedido a préstamo por Boca al Elche de España, equipo que es dirigido por Jorge Almirón y cuyo dueño es Christian Bragarnik. La operación tendría una cláusula de compra obligatoria si el jugador disputa una mínima cantidad de partidos. OTRO REFUERZO ROJO El mediocampista uruguayo Federico Martínez (ex Liverpool y Rosario Central) ya se entrena bajo las órdenes de Lucas Pusineri. Es la cuarta incorporación de Independiente después de los acuerdos con el arquero Sebastián Sosa y los defensores Ezequiel Muñoz y Lucas Rodríguez. REAL ES LÍDER Por la 5ª fecha de La Liga de España, Real Madrid venció 2-0 a Levante como visitante y quedó como único líder con 10 puntos. Barcelona, por su parte, igualó 1-1 con Sevilla como local. Mientras que el toque argentino de la jornada lo pusieron Facundo Roncaglia y Jonathan Calleri, autores de los goles con que Osasuna superó 2-0 a Celta de Vigo. PAPU GOLEADOR Por la 3ª fecha de la Serie A de Italia, Atalanta goleó 5-2 a Cagliari con un tanto de Alejandro Gómez, quien llegó a cuatro goles y es el máximo artillero del campeonato. Con puntaje perfecto, los de Bérgamo comparten la cima junto a Milan, que le ganó 3-0 a Spezia. El otro argentino que gritó el domingo fue Lautaro Martínez, quien marcó en el empate de Inter 1-1 con Lazio. En tanto, por casos de Covid-19, Napoli no pudo viajar a Turin para enfrentar a Juventus (si la Federación Italiana no interviene, la victoria quedará para la Vecchia Signora por 3-0). GOLEADAS INESPERADAS En el cierre de la 4ª fecha de la Premier League, Aston Villa le ganó 7-2 al Liverpool, mientras Tottenham superó 6-1 a Manchester United en Old Trafford. Por su parte, West Ham sorprendió al Leicester y lo derrotó 3-0 como visitante. El líder es Everton, con 12 puntos; mientras Aston Villa (un partido menos), Leicester, Arsenal y Liverpool son escoltas con 9. POKER DE LEWANDOSKI Por la 3ª fecha de la Bundelisga, Bayern Munich venció agónicamente por 4-3 a Hertha Berlin gracias a los cuatro goles que convirtió Robert Lewandoski. Leipzig, Frankfurt y Augsburgo son líderes con 7 puntos, uno más que el Bayern. LIGUE 1 En Francia, en el cierre de la 6ª fecha, Lille venció 3-0 a RC Strasbourg como visitante y alcanzó al Rennes (que igualó 2-2 con Reims) en lo más alto de las posiciones con 14 unidades. Después, Lens tiene 13 y Paris Saint Germain, 12. SAMPAOLI NO AFLOJA Por la 13ª fecha del Brasileirao, Atletico Mineiro goleó 4-1 a Vasco da Gama (gol de Martín Benítez) y se afirmó como líder con 27 puntos, cinco más que el Inter de Porto Alegre y Palmeiras.



Breves: Fútbol

6 de Octubre de 2020

