La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/oct/2020 Automovilismo:

TC Pista; Abella llegó 18º en el Gálvez







La quinta fecha de "la telonera" quedó para Germán Todino. En tanto, en el TC se impuso Valentín Aguirre, quien se afirma como líder del campeonato. En el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Abella fue parte de la quinta fecha del TC Pista, cerrando el domingo en el 18º puesto de la final que se disputó a 15 vueltas al circuito 12 del coliseo porteño. El intendente de nuestra ciudad tuvo complicaciones en la primera vuelta, pero se repuso y, con el Dodge que le prepara el equipo Di Meglio, logró ver la bandera a cuadros, aunque terminó con una vuelta menos que el ganador Germán Todino (Torino) en el clasificador final. El podio lo completaron Santiago Álvarez (Dodge) y Ayrton Londero (Ford). Cuarto llegó el uruguayo Marcos Landa (Torino), quien había largado desde la pole position, y el quinto puesto quedó para Andrés Jakos (Dodge), que así se mantuvo como líder del campeonato con 192,5 puntos. En el segundo lugar se ubica Santiago Álvarez, con 185,5; tercero quedó Ayrton Londero, con 162,5; y hasta el cuarto puesto trepó Germán Todino, que ahora acumula 147. En tanto, Abella se encuentra en la 27ª posición con 51,5 unidades. La próxima fecha de "la telonera" sería este domingo, pero no tendrá la presencia del Intendente de nuestra ciudad, quien ya adelantó que no será de la partida. TC: MANDA AGUIRRE En el Turismo Carretera, Valentín Aguirre (Dodge) ratificó su buen momento, sumó su segunda victoria consecutiva de la temporada y amplió su ventaja como líder del campeonato. En la largada de la final en el Oscar y Juan Gálvez, Aguirre le arrebató la punta a Juan Martín Trucco (Dodge) y dominó hasta la bandera a cuadros. Trucco terminó como escolta, mientras que el podio lo completó Mariano Werner (Ford). Así, las posiciones del campeonato del TC quedaron de la siguiente manera: 1) Aguirre, 197,5 puntos; 2) Facundo Ardusso (Torino), 162 puntos; 3) Juan Cruz Benvenuti (Torino), 156 puntos; 4) José Manuel Urcera (Chevrolet), 154 puntos; 5) Julián Santero (Ford), 150 puntos. La próxima fecha se disputaría este fin de semana, aunque todavía no estaba confirmado el escenario, aunque La Plata es la principal alternativa.

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD VOLVIÓ AL AUTÓDROMO PORTEÑO EN ESTA NUEVA FECHA DEL TC PISTA.



